Polini Minibike 910 RS, la scuola perfetta per la pista: nuovo look racing

Le minimoto sono da sempre considerate come la fucina dei campioni. In particolare le minimoto di Polini hanno accompagnato i primi passi dei grandi protagonisti del motomondiale tra cui Valentino Rossi, Marco Melandri, Dani Pedrosa, Franco Morbidelli e tanti altri. Tradizione che continua grazie alla Polini Minibike 910 RS che è stata aggiornata con l'introduzione di una nuova livrea dal carattere più moderno.

Il primo approccio alla pista

Le minimoto permettono ai giovanissimi di affrontare il primo approccio alla pista nei migliori dei modi, imparando progressivamente a conoscere il mezzo, gestire la frenata, impostare le traiettorie e usare l’acceleratore con sensibilità. Polini Minibike 910 RS nasce proprio per divertirsi, imparare e crescere in pista, consentendo di affinare controllo e tecnica. La 910 RS può essere il primo passo verso il mondo racing.

Polini Minibike 910 RS, particolare della ruota anteriore

Specifiche tecniche

La scheda tecnica della Polini Minibike 910 RS? Telaio in lega leggera pressofusa a doppia trave diagonale, forcella rigida con steli in acciaio inox, ruote da 6,5 pollici, pneumatico anteriore 90/65-6,5 e posteriore 110/50-6,5. L'impianto frenante è affiato a un disco freno anteriore e posteriore da 122 mm.

La minimoto è mossa da un motore monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria da 39,69 cc (da 4,2 o 6,2 CV), carburatore SHA 14-14, aspirazione con valvola lamellare nel carter, avviamento a strappo, accensione elettronica a scarica induttiva, frizione a secco con masse centrifughe e silenziatore black rigenerabile. Leggera, compatta e reattiva, la 910 RS offre il giusto compromesso tra facilità di utilizzo e sensazioni da vera mini racing bike. Il peso è di 18 kg.

Prezzo

Polini Minibike 910 RS è proposta a partire da 1.560,60 euro + iva.

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