Michelin, le nuove gomme Wild Enduro ed E-Wild Performance per bici elettriche (e non)

Michelin alza il tiro nel mondo MTB con due nuove linee di pneumatici pensate per l’enduro, sia elettrico sia muscolare. Da gennaio 2026 arrivano sul mercato i Wild Enduro Performance Line e gli E-Wild Performance Line, due famiglie che puntano a combinare grip, durata e sicurezza su terreni impegnativi.

Michelin E-Wild Performance Line: il nuovo pneumatico sezionato

Wild Enduro Performance Line: equilibrio e controllo

La Performance Line di Wild Enduro è la scelta giusta per chi ama l’enduro e l’all-mountain senza cercare la competizione pura. Rispetto alla Racing Line, garantisce il 12% di scorrevolezza in più e il 15% di durata aggiuntiva, con un rimbalzo più progressivo grazie alla carcassa a doppio strato da 33 TPI.

Il tallone rinforzato “bead-to-bead” e la tecnologia Pinch Protection proteggono i fianchi dai tagli e dagli strappi, aumentando affidabilità e resistenza chilometrica. Il battistrada bi-mescola combina Magi-X sulle spalle per massimizzare grip in curva e discesa e Gum-X al centro per ottimizzare scorrevolezza e durata.

Disponibili in 27,5” e 29”, con versioni specifiche per terreno morbido (Mixed-Soft) o duro (Mixed-Hard) e una variante posteriore dedicata, le Wild Enduro Performance Line sono pronte a sostenere i sentieri più tecnici senza compromettere comfort e controllo.

Michelin E-Wild Performance Line: la struttura asimmetrica massimizza la trazione

E-Wild Performance Line: pensate per le E-MTB

Le E-Wild Performance Line sono progettate espressamente per le e-MTB, per resistere a stress maggiori rispetto a quelle per le bici muscolari: peso superiore, velocità più alte, salite ripetute e passaggi tecnici.

Il battistrada anteriore si ispira al Wild Enduro MS, mentre quello posteriore ricalca la Racing Line, con profilo asimmetrico, per trasmettere più coppia e garantire trazione nelle salite ripide.

Anche qui, carcassa a doppio strato da 33 TPI, rinforzo bead-to-bead e Low Pressure Reinforcement permettono pressioni più basse senza perdere stabilità laterale e resistenza.

Il mix di gomme Gum-X e Magi-X assicura un compromesso ottimale tra scorrevolezza, grip e durata, con quest’ultima derivata direttamente dalla ricerca MotoGP per massima aderenza sui tratti più impegnativi.

Disponibili sempre in 27,5” e 29”, con misure differenziate per posizione anteriore o posteriore:

Front: 27.5 x 2.60, 29 x 2.40, 29 x 2.60

Rear: 27.5 x 2.60, 27.5 x 2.80, 29 x 2.60

Con queste novità, Michelin punta a offrire ai rider MTB e e-MTB pneumatici pronti per affrontare tutto, dai trail più accidentati alle discese più ripide, senza compromessi su sicurezza e durata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2026