Polini E-P3+ EVO2, il motore per bici elettriche si rinnova: ecco le novità

Le bici elettriche a pedalata assistita piacciano e le aziende continuano a evolverle per offrire ai clienti prodotti più performanti. L'elemento più importante è ovviamente il motore che fornisce ai ciclisti un aiuto nella pedalata, rendendo più semplice affrontare anche salite impegnative. Da Polini arriva adesso una novità in materia di eBike in quanto ha annunciato il nuovo motore E-P3+ EVO2, evoluzione del sistema per e-bike E-P3+. Non si tratta di un piccolo aggiornamento perché le novità sono diverse.

Nuovo design ed elettronica aggiornata

Innanzitutto, rivisti i carter laterali che sono stati completamente ridisegnati per migliorare la dissipazione termica. Non si tratta di un dettaglio da poco dato che un raffreddamento più efficiente permette all’elettronica di lavorare in condizioni ottimali, garantendo rendimento costante anche negli utilizzi più intensi. Il nuovo motore per eBike Polini E-P3+ EVO2 presenta poi finiture in color Grafite con viti in ergal Total Black.

Questa unità può poi contare su di una nuova scheda elettronica sviluppata per offrire maggiore capacità di calcolo, rapidità di risposta e flessibilità di gestione. Inoltre, il BIOS abilita aggiornamenti tramite app per miglioramenti continui. Il firmware supporta la gestione della ruota fonica. Significa poter migliorare la precisione di lettura della velocità e la fluidità dell’erogazione anche nelle condizioni d'uso della bici più gravose. C'è anche una porta USB-C per poter interagire più facilmente con il sistema.

Nuove funzioni per l'app Polini

Una volta effettuato l'aggiornamento, l'app Polini e-bike amplia le funzioni disponibili introducendo per i modelli EVO2 diverse novità tra cui lucchetto elettronico, per proteggere il motore da utilizzi non autorizzati; registrazione dei percorsi, con caricamento automatico su Strava e integrazione dei principali dati di utilizzo e performance; registrazione utenti, base per servizi digitali evoluti e futuri sviluppi software; personalizzazione mappe motore, adattando con precisione il comportamento del motore allo stile di guida, al percorso e alle preferenze del ciclista.

Grazie al Bluetooth integrato sarà possibile utilizzare i comandi wireless al manubrio per MTB e Road & Gravel per rendere la gestione della bici elettrica ancora più semplice.

Produzione limitata

Per il 2026, l'azienda ha scelto che produrrà fino a un massimo di 3.000 unità, tutte numerate, della serie E-P3+ EVO2. La garanzia viene poi estesa a 3 anni. La gamma di motori per eBike di Polini è la seguente:

E-P3+ – 80 Nm di coppia, 600 W potenza di picco

– 80 Nm di coppia, 600 W potenza di picco ST – 80 Nm di coppia, 600 W potenza di picco

– 80 Nm di coppia, 600 W potenza di picco GP – 90 Nm di coppia, 650 W potenza di picco

– 90 Nm di coppia, 650 W potenza di picco MX – 105 Nm di coppia, 700 W potenza di picco

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026