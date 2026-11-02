Da AGV arriva il casco integrale con la GoPro integrata: il video teaser

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La notizia era nell'aria fin da quando l'americana GoPro, dopo l'acquisizione di Forcite, aveva depositato negli USA i brevetti per un nuovo casco smart. Una delle trovate principali era una videocamera integrata nella mentoniera: che è proprio quanto si intravede nel video teaser appena pubblicato dal colosso delle action cam in coppia con l'italiana AGV.
GoPro x AGV, disegno del casco con la action-cam incorporata
L'evoluzione della specie: da accessorio posticcio a integrazione nativa
Nel video si vede il frutto della collaborazione tra GoPro e AGV provato in pista da Luca Vitali, pilota che corre con Aprilia nel CIV Superbike. L'idea di fondo è semplice quanto complessa da realizzare sul piano ingegneristico: integrare la tecnologia di ripresa e connettività direttamente nella struttura del casco, senza che sembri un corpo estraneo incollato alla buona.
Per noi motociclisti, la questione non è solo estetica. Quando attacchi una action cam tradizionale lateralmente o sulla mentoniera, modifichi i flussi aerodinamici, aumenti il carico sul collo alle alte velocità e introduci un potenziale punto di aggancio in caso di impatto. Un casco smart integrato, progettato fin dall'origine con la collaborazione di un marchio storico come AGV, promette di risolvere alla radice questi limiti, garantendo che i test di omologazione (come la severa normativa ECE 22.06) vengano superati senza compromessi strutturali.
Cosa sappiamo del nuovo casco AGV con tecnologia GoPro
Anche se i dettagli tecnici completi verranno svelati prossimamente, le premesse sembrano chiare. All'interno della calotta troveremo la proverbiale tecnologia di stabilizzazione e ripresa di GoPro, unita a soluzioni di connettività avanzate. La vera sfida per gli ingegneri non è tanto far girare video in alta definizione, quanto gestire tre fattori critici nell'uso reale:
La gestione termica: un dispositivo elettronico integrato genera calore che va dissipato correttamente senza compromettere l'isolamento acustico e la ventilazione interna.
L'autonomia della batteria: viaggiare per ore richiede soluzioni energetiche efficienti che non appesantiscano eccessivamente la calotta.
L'ergonomia dei comandi: interagire con la fotocamera e i sistemi di comunicazione indossando i guanti deve essere un'operazione intuitiva, senza distrazioni dalla guida.
GoPro x AGV, la action-cam incorporata nella mentoniera
Un banco di prova importante per la sicurezza e l'ergonomia
Come sempre, la prova del nove sarà su strada. Sulla carta, l'alleanza tra l'esperienza nella protezione della testa di AGV e il know-how multimediale di GoPro ha tutte le carte in regola per ridefinire gli standard del settore. Resta da capire quale sarà il posizionamento di prezzo e se il bilancio finale premierà la praticità dell'integrazione rispetto ai moduli tradizionali.
Lo vedremo a EICMA 2026? Il fatto che il video teaser sia stato pubblicato alla vigilia della kermesse milanese non sembra una coincidenza. Del resto, il sito ufficiale accetta già l'iscrizione alla mailing list che avverte gli interessati dell'arrivo del prodotto. E permette pure di candidarsi in qualità di test rider: clicca qui per saperne di più.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.