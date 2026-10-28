KTM 2027, tutte le novità a EICMA: debutta la nuova 1390 Super Duke GT

KTM sarà presenta a EICMA 2026 che prenderà il via il 3 novembre. La casa austriaca approfitterà di questo palcoscenico per presentare la gamma 2027 al pubblico. La nuova gamma includerà l'ultima generazione della 1390 Super Duke GT del marchio austriaco, presentata per la prima volta in anteprima a EICMA 2024.

Doveva poi arrivare nel 2025, ma alla fine KTM ha posticipato la produzione della sport tourer, e di molti altri modelli, a causa della crisi finanziaria iniziata due anni fa. Adesso, con la crisi alle spalle, è arrivato il momento di portarla al debutto. Entriamo più nei dettagli in attesa di scoprire le novità 2027 in occasione della Fiera.

KTM 390 ADVENTURE R 2027

KTM 390 Adventure R 2027 introduce aggiornamenti mirati a migliorare comfort e versatilità. Il nuovo blocchetto comandi sinistro consente infatti l’attivazione opzionale del Cruise Control, rendendola ancora più efficace sulle percorrenze di medio e lungo raggio.

Dopo EICMA 2026 arriverà la nuova KTM 390 Adventure X 2027 proposta in due varianti e dotata di strumentazione TFT. Moto che sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da dicembre 2026.

KTM EICMA 2026 gamma 2027

KTM 790 ADVENTURE 2027

A EICMA vedremo KTM 790 Adventure 2027 che ha ricevuto un aggiornamento estetico. La nuova livrea nera prende il posto delle precedenti varianti arancione e bianca, per un’estetica più essenziale e contemporanea.

KTM 1390 SUPER DUKE R e KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2027

KTM 1390 Super Duke R e KTM 1390 Super Duke R EVO con l'ultimo Model Year si presentano con due nuove livree. Inoltre, la strumentazione TFT da 8,8 pollici è stata ulteriormente evoluta e offre ora un’interfaccia utente più intuitiva. Arriva pure una nuova configurazione dei comandi al manubrio che rende la gestione delle funzioni di bordo ancora più immediata durante la guida. Infine, sono state introdotte le nuove pinze freno Brembo HyPure, sviluppate per garantire livelli ancora superiori di prestazioni in frenata.

KTM 1390 SUPER DUKE GT e KTM 1390 SUPER DUKE GT EVO 2027

Come accennato all'inizio, dopo averla vista in anteprima a EICMA 2024, debutta la nuova KTM 1390 Super Duke GT che nelle concessionarie arriverà all'inizio del 2027. Profondamente evoluta rispetto alla generazione precedente, offre adesso la strumentazione TFT da 8,8 pollici con le mappe anche in modalità off-line. Completano la dotazione di serie della moto, il parabrezza regolabile e il supporto SP Connect integrato. Anche la sella è stata riprogettata per garantire un maggiore comfort durante i viaggi.

Su KTM 1390 Super Duke GT Evo 2027 è disponibile la tecnologia KTM Automated Manual Transmission, che elimina la necessità di utilizzare la frizione e consente di scegliere tra cambio manuale e automatico.

KTM 390 SMC R e KTM 390 ENDURO R 2027

Per il Model Year 2027, KTM 390 SMC R e KTM 390 Enduro R propongono una nuova livrea che valorizza ulteriormente l’identità e il loro carattere.

KTM 125 SMC e KTM 125 ENDURO 2027

Per KTM 125 SMC e KTM 125 Enduro 2027 arrivano due nuove colorazioni, pur mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Anche loro si potranno vedere a EICMA.

Infine, KTM offrirà un’anticipazione sulle più recenti innovazioni tecnologiche nel segmento off-road durante la Fiera. Sarà svelata anche una novità del marchio nel segmento off-road di cui non è stato anticipato nulla.

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