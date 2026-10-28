Moto Guzzi The Trip, prima immagine ufficiale: addio al V2, arriva il bicilindrico parallelo

Ci siamo quasi, Moto Guzzi ha condiviso la prima immagine ufficiale della nuova Moto Guzzi The Trip, una roadster che rompe con la tradizione e che farà il suo debutto in occasione di EICMA 2026 che aprirà i battenti tra pochi giorni. Una moto che punta a far divertire anche i motociclisti più esperti ma senza eccessive complicazioni.

In breve, non servono 200 CV e accelerazioni da supersportiva per divertirsi in moto. Come dice bene la Casa dell'Aquila, oggi non servono prestazioni esagerate. Le città sono diventate più frenetiche e il tempo libero è sempre meno. Il vero lusso, oggi non è avere più cavalli ma avere più tempo libero.

Moto Guzzi The Trip punta a conquistare dunque un pubblico più ampio, non solo i motociclisti più giovani ma anche quelli più esperiti che cercano una moto equilibrata e comunque divertente da condurre anche senza disporre di potenze record.

Motore bicilindrico parallelo, 180 kg e guida con la patente A2

Moto Guzzi anticipa poi alcune delle caratteristiche della sua nuova roadster. La più importante novità è la presenza di un motore bicilindrico parallelo da quasi 48 CV (al posto del classico bicilindrico a V) che consente la guida della moto anche a chi possiede la patente A2. Come già sappiamo, si tratta di un'unità di derivazione Aprilia, rivista per garantire la maggior parte della coppia già ai regimi più bassi. The Trip offrirà anche l'acceleratore elettronico Ride-by-Wire e 3 modalità di guida: Road, Sport e Rain. Completano la dotazione tecnica della moto la navigazione integrata nel quadro strumenti da 3,6 pollici e il Quick Shifter.

Sulla bilancia, la nuova Moto Guzzi The Trip fa segnare 180 kg, mentre la sella si trova a 790 mm da terra.

Stile essenziale

La moto si caratterizza per offrire proporzioni equilibrate, superfici pulite e la presenza scenica del motore bicilindrico verniciato di un nero profondo e minimale. C'è un serbatoio in metallo da 15 litri, mentre il gruppo ottico Full LED interpreta l'iconica Aquila Moto Guzzi in chiave moderna. I blocchetti a manubrio retroilluminati sono facili e intuitivi, per avere tutto sotto controllo anche di notte o con poca luminosità. Il nome della moto appare ricamato sulla sella.

Nuova Moto Guzzi The Trip si potrà avere nelle tinte Black Metropolis, Green Grove e Red Beat. La moto sarà inizialmente proposta anche nella serie speciale The Opening. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale.

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