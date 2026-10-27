Norton 450 Urban, la nuova naked A2 debutta a EICMA 2026: tutte le caratteristiche

Norton è protagonista a EICMA 2026 dove presenta ufficialmente la nuova Norton 450 urban, una moto nata sia per il classico tragitto casa-lavoro e sia per i viaggi del weekend. Una moto versatile, molto di più che una semplice entry level. Norton 450 urban adotta l'estetica essenziale di una moderna naked, e per chi si avvicina al mondo delle due ruote, rappresenta un punto di partenza premium e accessibile. Per i motociclisti più esperti, invece, offre una guida che ben si sposa con lo stile di vita urbano.

Per il momento non ci sono ancora informazioni sui prezzi.

Ecco com'è fatta la nuova Norton 450 urban

Una moto dallo stile naked nata per essere il più possibile accessibile. Ecco perché adotta una sella bassa e stretta, un serbatoio ribassato e una superficie che scende allontanandosi dal pilota. Scelte che permettono di rendere la moto meno impegnativa da gestire.

Norton 450 urban

Il look è ispirato alla Norton CS1 del 1927. La linea che parte dalla ruota posteriore, attraversa il forcellone e il telaio principale fino al serbatoio ribassato, strizza l'occhio al passato.

L'approccio estetico è volutamente essenziale e per tale motivo il design lascia alcune componenti meccaniche a vista e ne cela altre.

Norton 450 urban

Due sono le versioni della Norton 450 urban che saranno lanciate sul mercato. La Norton 450 urban è dotata di cerchi in lega argentati da 17 pollici, telaio color argento e pneumatici stradali. Ci sarà poi una seconda versione dal look più robusto che si differenzia per cerchi in lega neri, telaio e forcellone grigi, parafanghi maggiorati, paramani, protezioni per la forcella, cupolino e rivestimento specifico della sella.

Motore monocilindrico

Incastonato nel telaio troviamo un motore monocilindrico da 454 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 47 CV a 8.000 giri/min e 45 Nm di coppia a 6.000 giri/min. Motore abbinato a un cambio a sei rapporti, con quickshifter. Serbatoio da 12 litri e peso in ordine di marcia sotto i 180 kg.

Norton 450 urban rugged

La nuova Norton 450 urban può quindi essere guidata dai possessori della patente A2.

Telaio e ciclistica

Entrambe le versioni della Norton 450 urban adottano un telaio in alluminio abbinato davanti a una forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm, completamente regolabile e dietro a un monoammortizzatore posteriore KYB regolabile nel precarico e in estensione.

Per quanto riguarda l'impianto frenante, c'è un sistema firmato ByBre che prevede un disco anteriore da 320 mm e uno posteriore da 240 mm, con ABS cornering.

Norton 450 urban rugged

Elettronica

La nuova naked di casa Norton può contare su di un pacchetto completo di tecnologie. Troviamo per esempio fari a LED dinamici, ABS cornering, controllo di trazione e cruise control oltre a tre modalità di guida.

C'è il sistema keyless e non manca uno schermo touch da 8 pollici per la strumentazione oltre alla presa USB-C integrata e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

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