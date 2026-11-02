Vent Moto RV 65 e RV 85, debutto a EICMA 2026: tutte le novità

Vent Moto protagonista a EICMA 2026. L'azienda ha infatti svelato le versioni quasi definitive delle minicross RV 65, RV 65 H e RV 85 della gamma Race che erano state mostrate un anno forma in forma di prototipo. Negli ultimi 12 mesi, lo sviluppo è andato avanti anche grazie al lavoro dei piloti dei campionati junior.

Dal prototipo alla pista

L'esperienza dei piloti è stata quindi fondamentale nello sviluppo. Per esempio, il modello RV 85 è stato collaudato e sviluppato con Pietro Riganti, pilota del Manetta Team e Campione Italiano Motocross Junior classe 85. I test e le gare hanno fornito indicazioni preziose.

Vent RV 85

Vent Moto ha evoluto anche l'estetica con nuova grafiche decise e linee aggressive. Ovviamente c'è il rosso, colore che da sempre caratterizza le moto da corsa della Casa lombarda.

Nuova Vent RV 65 H per ogni altezza

Nella classe 65 i piloti tra 8 e 12 anni hanno ovviamente altezze ben differenti tra loro. Per tale motivo, accanto alla RV 65, l'azienda ha voluto proporre la nuova RV 65 H. Si tratta di una versione pensata per i giovani piloti più alti. Per dare un riferimento preciso, la RV 65 H ha un’altezza sella di 823 mm da terra, una misura che permette ai giovani piloti di statura più elevata di trovare una posizione di guida più adeguata.

Vent RV 85

Valore che si avvicina a quello della RV 85, la cui sella si trova a 892 mm da terra. L'obiettivo dell'azienda è quindi quello di offrire ai giovani moto più adatte alle loro caratteristiche fisiche.

Nuovi motori sviluppati in casa

Al centro del progetto della nuova gamma Race ci sono due motori di nuova generazione, progettati e sviluppati in casa. Si tratta delle unità M3R di 65 cc e M2R di 85 cc. Di seguito le loro principali caratteristiche tecniche:

centralina elettronica programmabile, per adattare l’erogazione alle condizioni di gara;

avviamento elettrico, un’esclusiva Vent nel minicross;

valvola elettronica allo scarico, per ottimizzare la spinta ai medi e agli alti regimi;

testa scomponibile, per ottimizzare il rapporto di compressione e l'erogazione del motore;

frizione idraulica, per un controllo costante e progressivo;

carburatore da 30 mm sulla versione 85 cc, per una risposta piena in ogni situazione.

Ciclistica

Le moto possono contare su di un telaio perimetrale in alluminio che offre rigidità, leggerezza e stabilità anche nei tratti più impegnativi. Lato ciclistica troviamo sospensioni a lunga escursione regolabili, con link sull’ammortizzatore, che offrono sulla RV 85 una corsa di 278 mm all’anteriore e 289 mm al posteriore, e sulla RV 65 rispettivamente 215 mm e 253,5 mm.

L'impianto frenante prevede dischi a margherita e comando idraulico che assicura una decelerazione efficace anche nelle condizioni più gravose. In particolare, sul modello RV 65, le regolazioni in altezza delle sospensioni e della posizione del manubrio permettono al giovane pilota di adattare la moto alle proprie misure.

Una dotazione completa

Le moto della gamma Race offrono una ricca dotazione con un kit per rispondere alle esigenze di chi affronta allenamenti e competizioni. Kit che comprende una corona, un filtro aria, un pistone completo, una gabbietta a rulli, un pacco frizione, una candela, la protezione laterale del forcellone e il kit guarnizioni motore.

Insomma, una dotazione di ricambi che permette a piloti, famiglie e team di avere sempre a disposizione alcuni dei componenti più importanti per la manutenzione e la gestione della moto durante la stagione agonistica.

Prezzi

Disponibilità e prezzi delle nuove moto della gamma Race di Vent Moto saranno comunicati in occasione del lancio commerciale.

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