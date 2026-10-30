EICMA 2026

QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026

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32 minuti fa - La naked per giovani motociclisti si rinnova

A EICMA 2026 arriva la nuova QJMotor SRK 125J, una naked 125 pensata per offrire un'impostazione sportiva e accessibile.
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La nuova QJMotor SRK 125J fa il suo debutto a EICMA 2026. La piccola naked strizza l'occhio ai giovani motociclisti, offrendo un design e un'impostazione che richiama sportive di cilindrata superiore.

Grinta e personalità

Dimensioni compatte per una naked che si caratterizza per superfici affilate, con un frontale dotato un gruppo ottico a LED dal disegno elaborato. Il serbatoio la cui capacità è stata portata dai 10 litri del precedente modello ai 13,5 litri di quello nuovo, presenta forme scolpite che si raccordano alle fiancate.

QJMotor SRK 125J

La zona centrale della moto mette in mostra elementi meccanici a vista. Dietro troviamo un codino snello e rialzato che aiuta ad alleggerire il profilo della moto. Sempre al posteriore è presente un fanale a LED dotato di un disegno tridimensionale con effetto sospeso. Il silenziatore è integrato nella parte inferiore della moto.

Motore monocilindrico

Incastonato nel telaio in acciaio troviamo un motore monocilindrico da 125 cc in grado di erogare 11 kW (15 CV) a 9.500 giri al minuto, mentre la coppia massima è di 12,1 Nm a 7.000 giri al minuto. Propulsore omologato Euro 5+ che è abbinato a un cambio a 6 rapporti.

QJMotor SRK 125J

Ciclistica

Telaio tutto nuovo per offrire un comportamento intuitivo. La ciclistica è affidata davanti a una forcella telescopica a steli rovesciati, mentre dietro è presente un monoammortizzatore centrale. L'impianto frenante prevede davanti un disco da 260 mm, mentre al posteriore troviamo un disco da 240 mm.

QJMotor SRK 125J

Ruote da 17 pollici con pneumatici nelle misure 110/70 all'anteriore e 140/60 al posteriore. La scheda tecnica parla poi di un interasse di 1.370 mm e un peso in ordine di marcia di 141 kg.

La nuova QJMotor SRK 125J è stata studiata per offrire un'ergonomia sportiva ma accessibile. Per tale motivo, la sella è stata posta a 785 mm da terra (più bassa di 5 mm rispetto alla precedente versione) per facilitare l'appoggio dei piedi.

Tecnologia

Buona la dotazione di tecnologia. La nuova piccola naked offre infatti un display TFT a colori da 5 pollici con connettività Bluetooth, due porte di ricarica USB Type-C e un impianto d'illuminazione a LED.

QJMotor SRK 125J

Prezzo

Colori, disponibilità e prezzo saranno comunicati più avanti con l'avvicinarsi del lancio commerciale.

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