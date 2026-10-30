Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026

- 02/11/26 - Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità
- 02/11/26 - Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027
- 02/11/26 - Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK
- 02/11/26 - Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)
- 02/11/26 - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike
- 02/11/26 - Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON
- 02/11/26 - Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video
- 02/11/26 - Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona
- 02/11/26 - Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia
- 02/11/26 - Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio
- 02/11/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027 a EICMA: la nuova Superbike arriva dalla pista
- 02/11/26 - Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità
- 02/11/26 - Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli
- 02/11/26 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo
- 23/10/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R, eccola in pista: la vedremo a EICMA 2026?
- 30/10/26 - QJMotor FORT 400G, il nuovo maxi scooter GT da 42,7 CV debutta a EICMA
- 30/10/26 - QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125RS, la piccola sportiva mette le ali: debutto a EICMA
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026
- 30/10/26 - QJ Motor SRT 800 RX, a EICMA la adventure cinese pensata anche per lo sterrato
- 30/10/26 - QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026
- 02/11/26 - Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada
- 02/11/26 - EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva
- 02/11/26 - Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125
- 02/11/26 - Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico
- 02/11/26 - EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità
- 29/10/26 - Kawasaki porta a EICMA Corleo: il robot quadrupede per il fuoristrada
- 28/10/26 - Ultraviolette X-47 Venom, a EICMA la moto elettrica con radar posteriore per controllare il traffico
- 27/10/26 - EICMA 2026, dalla AJS Porcupine alla Honda di Márquez, le prime moto della mostra sulla storia della MotoGP
- 27/10/26 - Polini a EICMA 2026, dalle marmitte ai motori per e-bike: cosa vedremo
- 26/10/26 - E-Motiv porta a EICMA un cambio a due marce per moto elettriche, con la tecnologia usata da Aprilia in MotoGP
- 26/10/26 - Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi
- 26/10/26 - LS2 a EICMA 2026: nuovi caschi, giacche e accessori moto
- 26/10/26 - Novità SHAD a EICMA 2026: sistema Rackless, borse, protezioni e manopole
- 24/10/26 - Con la LiveWire Dust Hightail, Harley-Davidson si da al fuoristrada: elettrico
- 21/10/26 - LiveWire a EICMA 2026, la S4 Honcho Street sbarca in Europa e debuttano due moto inedite
- 19/10/26 - Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni
- 13/10/26 - EICMA 2026 sarà la più grande di sempre: 10 padiglioni e oltre 2.100 marchi
- 08/10/26 - Indian Motorcycle torna a EICMA: arrivano le novità 2027
- 15/09/26 - EICMA Riding X Fest, il 19 e 20 settembre è festa dell'off-road
- 14/09/26 - BENDA Rock 707: la nuova cruiser che si alza e si abbassa da sola
- 14/09/26 - EICMA 2026, da Agostini a Rossi: le moto leggendarie della MotoGP
- 01/08/26 - EICMA 2026, apre la biglietteria online: fino al 15 settembre i biglietti costano 15 euro
- 29/03/26 - EICMA Adventure Series FMI, nel 2026 la seconda edizione in cinque tappe
Zontes amplia la sua famiglia di scooter per continuare a crescere in Europa. Dopo il buon successo dei modelli di media cilindrata, l'azienda introduce la nuova piattaforma ZT 552 T. A EICMA 2026 debutta il nuovo Zontes ZT 552 G, un maxi scooter adventure che entra in concorrenza con modelli del calibro della Honda X-ADV.
Look off-road
I DNA di questo modello si percepisce immediatamente. Le ruote a raggi, il frontale ''cattivo'' con fari allungati e le protezioni laterali in acciaio inossidabile strizzano l'occhio al mondo dell'off-road. Inoltre, il parabrezza è regolabile in 5 posizioni per accontentare un po' tutte le esigenze di viaggio.
Motore bicilindrico
Il cuore pulsante della nuova Zontes ZT 552 G è un motore bicilindrico da 531 cc in grado di erogare una potenza di 35 kW (47,6 CV) a 7.250 giri al minuto e 56 Nm di coppia a 5.500 giri al minuto. Tale unità adotta un doppio albero di bilanciamento per ridurre al minimo le vibrazioni e garantire prestazioni fluide fin dai bassi regimi.
C'è poi una trasmissione CVT dotata di cinghia a doppia dentatura a bagno d’olio. Per una risposta più pronta al comando del gas c'è l'acceleratore elettronico Ride-by-wire che consente anche l'integrazione del Cruise Control per rendere più piacevoli i viaggi. Il pilota può scegliere tra due mappe motore, mentre tutta l'elettronica è gestiti attraverso un sistema centralizzato.
Ovviamente per uno scooter di questa categoria non può mancare il controllo di trazione. Il serbatoio della benzina presenta una capacità di 16 litri.
Ciclistica
Zontes ZT 552 G può contare su di un telaio in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio. La ciclistica è affidata a una forcella anteriore a doppio stelo rovesciato con escursione di 140 mm e a un monoammortizzatore posteriore con escursione di 54 mm.
L'impianto frenante prevede davanti un doppio disco da 276 mm e al posteriore un disco singolo da 265 mm. Presente l'immancabile ABS a doppio canale. La scheda tecnica vede poi la presenza di una ruota anteriore da 17 pollici con pneumatico 120/70 e una posteriore da 15 pollici con pneumatici nella misura 160/60.
Sulla bilancia, il nuovo maxi scooter adventure fa segnare 215 kg in ordine di marcia. La sella si trova a 780 mm da terra.
Dotazioni e tecnologia
Il nuovo Zontes ZT 552 G offre di serie un sistema intelligente di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Non mancano nemmeno la strumentazione digitale, la chiusura elettrica per sella e tappo del serbatoio e le manopole e sella riscaldate.
Inoltre, il nuovo 4.0 Intelligent Control System consente di sbloccare la moto tramite tecnologia NFC, anche usando il proprio smartphone. Lo stato dello scooter può essere monitorato da remoto anche attraverso l'applicazione Zontes Smart.
Prezzi
Disponibilità e prezzi ancora non comunicati.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).