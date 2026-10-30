Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026

Tra le caratteristiche spiccano motore bicilindrico da 531 cc, due mappe motore, cruise control, controllo di trazione e ABS a doppio canale

Zontes amplia la sua famiglia di scooter per continuare a crescere in Europa. Dopo il buon successo dei modelli di media cilindrata, l'azienda introduce la nuova piattaforma ZT 552 T. A EICMA 2026 debutta il nuovo Zontes ZT 552 G, un maxi scooter adventure che entra in concorrenza con modelli del calibro della Honda X-ADV.

Look off-road

I DNA di questo modello si percepisce immediatamente. Le ruote a raggi, il frontale ''cattivo'' con fari allungati e le protezioni laterali in acciaio inossidabile strizzano l'occhio al mondo dell'off-road. Inoltre, il parabrezza è regolabile in 5 posizioni per accontentare un po' tutte le esigenze di viaggio.

Zontes ZT 552 G

Motore bicilindrico

Il cuore pulsante della nuova Zontes ZT 552 G è un motore bicilindrico da 531 cc in grado di erogare una potenza di 35 kW (47,6 CV) a 7.250 giri al minuto e 56 Nm di coppia a 5.500 giri al minuto. Tale unità adotta un doppio albero di bilanciamento per ridurre al minimo le vibrazioni e garantire prestazioni fluide fin dai bassi regimi.

Zontes ZT 552 G

C'è poi una trasmissione CVT dotata di cinghia a doppia dentatura a bagno d’olio. Per una risposta più pronta al comando del gas c'è l'acceleratore elettronico Ride-by-wire che consente anche l'integrazione del Cruise Control per rendere più piacevoli i viaggi. Il pilota può scegliere tra due mappe motore, mentre tutta l'elettronica è gestiti attraverso un sistema centralizzato.

Ovviamente per uno scooter di questa categoria non può mancare il controllo di trazione. Il serbatoio della benzina presenta una capacità di 16 litri.

Zontes ZT 552 G

Ciclistica

Zontes ZT 552 G può contare su di un telaio in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio. La ciclistica è affidata a una forcella anteriore a doppio stelo rovesciato con escursione di 140 mm e a un monoammortizzatore posteriore con escursione di 54 mm.

L'impianto frenante prevede davanti un doppio disco da 276 mm e al posteriore un disco singolo da 265 mm. Presente l'immancabile ABS a doppio canale. La scheda tecnica vede poi la presenza di una ruota anteriore da 17 pollici con pneumatico 120/70 e una posteriore da 15 pollici con pneumatici nella misura 160/60.

Zontes ZT 552 G

Sulla bilancia, il nuovo maxi scooter adventure fa segnare 215 kg in ordine di marcia. La sella si trova a 780 mm da terra.

Dotazioni e tecnologia

Il nuovo Zontes ZT 552 G offre di serie un sistema intelligente di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Non mancano nemmeno la strumentazione digitale, la chiusura elettrica per sella e tappo del serbatoio e le manopole e sella riscaldate.

Zontes ZT 552 G

Inoltre, il nuovo 4.0 Intelligent Control System consente di sbloccare la moto tramite tecnologia NFC, anche usando il proprio smartphone. Lo stato dello scooter può essere monitorato da remoto anche attraverso l'applicazione Zontes Smart.

Prezzi

Disponibilità e prezzi ancora non comunicati.

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