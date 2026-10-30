EICMA 2026

Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa

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1 ora fa - Pedana piatta, 110 km/h e prezzi da 4.190 euro. Consegne da marzo.

Pedana piatta, ruote da 16”, 110 km/h e fino a 260 km di autonomia con due batterie estraibili. Consegne da marzo 2027.
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Hurba, marchio romano di scooter e moto elettriche, porta a EICMA 2026 il nuovo 150S. È il primo modello progettato interamente dall’azienda, dal concept alla definizione tecnica, e il terzo presentato in un anno e mezzo. Unisce la pedana piatta alle ruote da 16”, una combinazione che secondo il costruttore è ancora rara tra gli scooter elettrici. Arriva in due versioni, con una o due batterie, e promette fino a 260 km di autonomia. Il listino parte da 4.190 euro e le consegne inizieranno a marzo 2027. Lo scooter è esposto al padiglione 11, stand H30.

Disegnato da un ex Aprilia e Italjet

Hurba 150S, il primo scooter elettrico del marchio

Il design, interamente italiano, punta su un linguaggio dinamico e sportivo. Porta la firma di Aldo De Giovanni, con oltre trent’anni di esperienza nelle due ruote per marchi come Aprilia e Italjet. Ha seguito tutto il progetto, dagli schizzi al modello in argilla in scala 1:1 fino agli stampi della carrozzeria, con lo stesso metodo usato dall’industria di moto e auto. Il 150S è un progetto voluto dal fondatore e amministratore delegato Camillo Piscitelli, che ne ha seguito lo sviluppo in prima persona. Nasce da una richiesta di clienti e concessionari, che chiedevano la praticità della pedana piatta insieme alla stabilità delle ruote alte. «Standardizzare potrebbe abbassare i costi di produzione, ma noi abbiamo scelto la strada dell’evoluzione perché siamo certi che con l’elettrico andremo oltre il termico, fino a portarlo ad almeno il 20% del mercato degli scooter entro il 2030», spiega Piscitelli.

Caratteristiche e numeri

Hurba 150S, la presa di ricarica

Il motore brushless a magneti permanenti, con trasmissione diretta, eroga 6 kW (8 CV) di potenza nominale e 11 kW (15 CV) di picco, con una coppia di 230 Nm. Secondo Hurba lo scooter accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e raggiunge i 110 km/h, ed è omologato anche per tangenziali e autostrade. Il costruttore parla di prestazioni da 150 cc: il 150S si colloca tra i ciclomotori elettrici da città e i maxi scooter più potenti, ed è adatto anche ai percorsi extraurbani. Il 150S debutta con le nuove batterie estraibili HED (High Energy Density). Ognuna ha una capacità di 4,18 kWh e lavora a 72 V. Secondo Hurba, l’alta densità energetica permette di quasi raddoppiare la capacità a parità di peso e dimensioni.

La versione base ha una batteria e un’autonomia di 130 km. La Long Range ne monta due, per un totale di 8,36 kWh e 260 km, un valore che il costruttore indica come il più alto della categoria. La ricarica rapida in corrente alternata arriva a 4,92 kW e porta la batteria dal 30 all’80% in 50 minuti, mentre la ricarica completa richiede 3 ore. Secondo la scheda tecnica, ogni 250 km il 150S evita l’emissione di 11,8 kg di CO₂ se ricaricato con elettricità da rete e di 14,5 kg con energia rinnovabile.

Ciclistica e dimensioni

Hurba 150S, il dettaglio

Il telaio è tubolare in acciaio rinforzato. Davanti c’è una sospensione idraulica, dietro un ammortizzatore elicoidale, con quello a gas disponibile come optional. I freni sono a disco su entrambe le ruote, con frenata combinata CBS, e gli pneumatici misurano 100/80-16 davanti e 120/80-16 dietro. Lo scooter è lungo 2.020 mm, largo 740 e alto 1.175, con un passo di 1.385 mm. La sella è a 850 mm da terra e la luce a terra è di 130 mm. La Long Range pesa 139 kg, la versione con una batteria 120 kg. Il 150S è disponibile in due linee. La Classic è proposta nei colori bianco e grigio, la Sport in rosso, bianco racing e nero.

Prezzi e promozione EICMA

Il 150S Long Range costa 5.190 euro e il 150S 4.190 euro, IVA inclusa e messa su strada esclusa. Per chi ordina a EICMA o comunque entro il 30 novembre 2026, Hurba applica uno sconto di 300 euro, cumulabile con l’Ecobonus statale. Con l’incentivo del 40% e la rottamazione, la Long Range scende a 3.287 euro e la versione base a 2.615 euro. Dato che i fondi statali Ecobonus sono attualmente limitati e legati alle disponibilità residue della piattaforma ministeriale, Hurba si impegna a garantire ai clienti uno sconto equivalente di tasca propria nel caso in cui non fosse possibile intercettare il bonus pubblico. I preordini sono ufficialmente aperti, le consegne in tutta Italia partiranno da marzo 2027 e la garanzia inclusa è di 2 anni o 40.000 km.

Gli altri modelli allo stand

Accanto al 150S, Hurba espone a EICMA il resto della gamma. Il maxi scooter 200S ha 12 kW di potenza massima, raggiunge i 120 km/h e dichiara 225 km di autonomia con due batterie a stato semi-solido, ruote da 13” e ABS, a 7.990 euro. Il più grande 300S arriva a 15 kW e 130 km/h, con una batteria CATL da 10,73 kWh e fino a 350 km di autonomia, a 8.990 euro. Il Brezza 125 in stile vintage è il modello più leggero, con 89 kg, 75 km/h di velocità massima e 160 km di autonomia, e costa 3.890 euro. La naked Zefiro, l’unica moto della gamma, ha 14,5 kW di picco, 100 Nm di coppia e trasmissione a catena: secondo Hurba accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e percorre fino a 250 km con una carica. Costa 9.990 euro.

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    Daniele Di Geronimo
    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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