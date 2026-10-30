Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa

Hurba, marchio romano di scooter e moto elettriche, porta a EICMA 2026 il nuovo 150S. È il primo modello progettato interamente dall’azienda, dal concept alla definizione tecnica, e il terzo presentato in un anno e mezzo. Unisce la pedana piatta alle ruote da 16”, una combinazione che secondo il costruttore è ancora rara tra gli scooter elettrici. Arriva in due versioni, con una o due batterie, e promette fino a 260 km di autonomia. Il listino parte da 4.190 euro e le consegne inizieranno a marzo 2027. Lo scooter è esposto al padiglione 11, stand H30.

Disegnato da un ex Aprilia e Italjet

Hurba 150S, il primo scooter elettrico del marchio

Il design, interamente italiano, punta su un linguaggio dinamico e sportivo. Porta la firma di Aldo De Giovanni, con oltre trent’anni di esperienza nelle due ruote per marchi come Aprilia e Italjet. Ha seguito tutto il progetto, dagli schizzi al modello in argilla in scala 1:1 fino agli stampi della carrozzeria, con lo stesso metodo usato dall’industria di moto e auto. Il 150S è un progetto voluto dal fondatore e amministratore delegato Camillo Piscitelli, che ne ha seguito lo sviluppo in prima persona. Nasce da una richiesta di clienti e concessionari, che chiedevano la praticità della pedana piatta insieme alla stabilità delle ruote alte. «Standardizzare potrebbe abbassare i costi di produzione, ma noi abbiamo scelto la strada dell’evoluzione perché siamo certi che con l’elettrico andremo oltre il termico, fino a portarlo ad almeno il 20% del mercato degli scooter entro il 2030», spiega Piscitelli.

Caratteristiche e numeri

Hurba 150S, la presa di ricarica

Il motore brushless a magneti permanenti, con trasmissione diretta, eroga 6 kW (8 CV) di potenza nominale e 11 kW (15 CV) di picco, con una coppia di 230 Nm. Secondo Hurba lo scooter accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e raggiunge i 110 km/h, ed è omologato anche per tangenziali e autostrade. Il costruttore parla di prestazioni da 150 cc: il 150S si colloca tra i ciclomotori elettrici da città e i maxi scooter più potenti, ed è adatto anche ai percorsi extraurbani. Il 150S debutta con le nuove batterie estraibili HED (High Energy Density). Ognuna ha una capacità di 4,18 kWh e lavora a 72 V. Secondo Hurba, l’alta densità energetica permette di quasi raddoppiare la capacità a parità di peso e dimensioni.

La versione base ha una batteria e un’autonomia di 130 km. La Long Range ne monta due, per un totale di 8,36 kWh e 260 km, un valore che il costruttore indica come il più alto della categoria. La ricarica rapida in corrente alternata arriva a 4,92 kW e porta la batteria dal 30 all’80% in 50 minuti, mentre la ricarica completa richiede 3 ore. Secondo la scheda tecnica, ogni 250 km il 150S evita l’emissione di 11,8 kg di CO₂ se ricaricato con elettricità da rete e di 14,5 kg con energia rinnovabile.

Ciclistica e dimensioni

Hurba 150S, il dettaglio

Il telaio è tubolare in acciaio rinforzato. Davanti c’è una sospensione idraulica, dietro un ammortizzatore elicoidale, con quello a gas disponibile come optional. I freni sono a disco su entrambe le ruote, con frenata combinata CBS, e gli pneumatici misurano 100/80-16 davanti e 120/80-16 dietro. Lo scooter è lungo 2.020 mm, largo 740 e alto 1.175, con un passo di 1.385 mm. La sella è a 850 mm da terra e la luce a terra è di 130 mm. La Long Range pesa 139 kg, la versione con una batteria 120 kg. Il 150S è disponibile in due linee. La Classic è proposta nei colori bianco e grigio, la Sport in rosso, bianco racing e nero.

Prezzi e promozione EICMA

Il 150S Long Range costa 5.190 euro e il 150S 4.190 euro, IVA inclusa e messa su strada esclusa. Per chi ordina a EICMA o comunque entro il 30 novembre 2026, Hurba applica uno sconto di 300 euro, cumulabile con l’Ecobonus statale. Con l’incentivo del 40% e la rottamazione, la Long Range scende a 3.287 euro e la versione base a 2.615 euro. Dato che i fondi statali Ecobonus sono attualmente limitati e legati alle disponibilità residue della piattaforma ministeriale, Hurba si impegna a garantire ai clienti uno sconto equivalente di tasca propria nel caso in cui non fosse possibile intercettare il bonus pubblico. I preordini sono ufficialmente aperti, le consegne in tutta Italia partiranno da marzo 2027 e la garanzia inclusa è di 2 anni o 40.000 km.

Gli altri modelli allo stand

Accanto al 150S, Hurba espone a EICMA il resto della gamma. Il maxi scooter 200S ha 12 kW di potenza massima, raggiunge i 120 km/h e dichiara 225 km di autonomia con due batterie a stato semi-solido, ruote da 13” e ABS, a 7.990 euro. Il più grande 300S arriva a 15 kW e 130 km/h, con una batteria CATL da 10,73 kWh e fino a 350 km di autonomia, a 8.990 euro. Il Brezza 125 in stile vintage è il modello più leggero, con 89 kg, 75 km/h di velocità massima e 160 km di autonomia, e costa 3.890 euro. La naked Zefiro, l’unica moto della gamma, ha 14,5 kW di picco, 100 Nm di coppia e trasmissione a catena: secondo Hurba accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e percorre fino a 250 km con una carica. Costa 9.990 euro.

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