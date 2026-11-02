EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva

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In occasione di EICMA 2026, la casa di Iwata compie un passo verso il futuro della mobilità sostenibile presentando il nuovo Yamaha NMax E.
Yamaha NMax E: la casa giapponese presenta a EICMA 2026 il suo scooter elettrico
Rivoluzione elettrica ad EICMA 2026
Questo innovativo veicolo a zero emissioni nasce per ampliare la celebre gamma di scooter della casa giapponese, portando il leggendario DNA della famiglia Max nel settore dei veicoli a batteria. Progettato sulla nuovissima piattaforma A1 EV, rappresenta l'equivalente a zero emissioni di un classico modello a benzina da 125 cc, coniugando uno stile moderno con prestazioni eccellenti per il traffico urbano.
Yamaha NMax E: motore da 10,3 CV per 33,3 Nm e batteria da 3,5 kWh
Prestazioni brillanti e autonomia per la città
Il cuore pulsante del veicolo è il compatto motore eAxle, in grado di erogare una potenza massima di 7,5 kW e una coppia immediata di 33,3 Nm. Questo propulsore garantisce un’accelerazione fluida, silenziosa e reattiva, ideale per districarsi rapidamente nel traffico cittadino.
A alimentarlo ci pensa una batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh integrata nel telaio per abbassare il baricentro. L’autonomia NMax E raggiunge così i 104 km con una singola carica (ciclo WMTC1), rendendolo perfetto per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. La ricarica completa avviene in circa 5,5 ore tramite presa domestica o colonnine pubbliche.
Yamaha NMax E: il quadro strumenti digitale da 5'' ben leggibile dello scooter a batterie
Tecnologia di bordo e massima praticità
Dal punto di vista tecnologico, lo scooter elettrico offre una dotazione di categoria superiore. Il cockpit ospita uno schermo TFT da 5 pollici con connettività smartphone tramite la nuova applicazione Yamaha Motor On, che abilita la navigazione turn-by-turn. Per garantire massima sicurezza e comfort, il veicolo include tre modalità di guida (Sport, Touring ed Eco), il controllo di trazione TCS, la frenata rigenerativa e una comoda retromarcia per agevolare le manovre da fermo. Non manca un ampio vano sottosella illuminato a LED, capace di ospitare un casco integrale.
Yamaha NMax E: sarà disponibile in due colori, Avio Blue e Platinum Silver come nella foto
Arrivo sul mercato e rete di ricarica
Posizionandosi come perfetto scooter 125 elettrico, questo scooter sportivo si attesta come scelta ideale per chi cerca praticità e bassi costi di gestione. Questo moderno scooter A1 elettrico sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali a partire dalla primavera 2027 nelle eleganti colorazioni Avio Blue e Platinum Silver. Per facilitare la vita di tutti i giorni, l'acquisto permetterà di accedere al servizio di ricarica pubblica YOU Charge Yamaha.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.