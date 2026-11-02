EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva

La casa giapponese presenta il suo scooter a batterie: 104 km di autonomia, motore eAxle da 7,5 kW e tutta la praticità della gamma MAX

In occasione di EICMA 2026, la casa di Iwata compie un passo verso il futuro della mobilità sostenibile presentando il nuovo Yamaha NMax E.

Yamaha NMax E: la casa giapponese presenta a EICMA 2026 il suo scooter elettrico

Rivoluzione elettrica ad EICMA 2026

Questo innovativo veicolo a zero emissioni nasce per ampliare la celebre gamma di scooter della casa giapponese, portando il leggendario DNA della famiglia Max nel settore dei veicoli a batteria. Progettato sulla nuovissima piattaforma A1 EV, rappresenta l'equivalente a zero emissioni di un classico modello a benzina da 125 cc, coniugando uno stile moderno con prestazioni eccellenti per il traffico urbano.

Yamaha NMax E: motore da 10,3 CV per 33,3 Nm e batteria da 3,5 kWh

Prestazioni brillanti e autonomia per la città

Il cuore pulsante del veicolo è il compatto motore eAxle, in grado di erogare una potenza massima di 7,5 kW e una coppia immediata di 33,3 Nm. Questo propulsore garantisce un’accelerazione fluida, silenziosa e reattiva, ideale per districarsi rapidamente nel traffico cittadino.

A alimentarlo ci pensa una batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh integrata nel telaio per abbassare il baricentro. L’autonomia NMax E raggiunge così i 104 km con una singola carica (ciclo WMTC1), rendendolo perfetto per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. La ricarica completa avviene in circa 5,5 ore tramite presa domestica o colonnine pubbliche.

Yamaha NMax E: il quadro strumenti digitale da 5'' ben leggibile dello scooter a batterie

Tecnologia di bordo e massima praticità

Dal punto di vista tecnologico, lo scooter elettrico offre una dotazione di categoria superiore. Il cockpit ospita uno schermo TFT da 5 pollici con connettività smartphone tramite la nuova applicazione Yamaha Motor On, che abilita la navigazione turn-by-turn. Per garantire massima sicurezza e comfort, il veicolo include tre modalità di guida (Sport, Touring ed Eco), il controllo di trazione TCS, la frenata rigenerativa e una comoda retromarcia per agevolare le manovre da fermo. Non manca un ampio vano sottosella illuminato a LED, capace di ospitare un casco integrale.

Yamaha NMax E: sarà disponibile in due colori, Avio Blue e Platinum Silver come nella foto

Arrivo sul mercato e rete di ricarica

Posizionandosi come perfetto scooter 125 elettrico, questo scooter sportivo si attesta come scelta ideale per chi cerca praticità e bassi costi di gestione. Questo moderno scooter A1 elettrico sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali a partire dalla primavera 2027 nelle eleganti colorazioni Avio Blue e Platinum Silver. Per facilitare la vita di tutti i giorni, l'acquisto permetterà di accedere al servizio di ricarica pubblica YOU Charge Yamaha.

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