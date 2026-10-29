Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)

Se pensavi di aver già visto il massimo in termini di naked sportive, la casa di Borgo Panigale rimescola le carte. Arriva in passerella la nuova Ducati Streetfighter V4 SP, un modello in serie numerata pensato per chi cerca l'esclusività assoluta e prestazioni senza compromessi.

Ducati Streetfighter V4 SP, 3/4 anteriore

Un look che sa di pista: la livrea Winter Test e i dettagli in carbonio

Osservandola da vicino, la connessione con il reparto corse è evidente. L'estetica riprende l'iconica livrea Winter Test già vista nei test pre-stagionali di MotoGP e SBK. Troviamo un raffinato effetto ''total black'' opaco per carene, ali, parafanghi e cerchi, bilanciato dalla brillantezza del serbatoio in alluminio spazzolato.

Le pedane, ricavate dal pieno, permettono un rapido passaggio dal comando cambio tradizionale a quello rovesciato e fa parte della dotazione anche il kit rimozione targa e specchi con tappo serbatoio in alluminio ricavato dal pieno.

Non si tratta solo di estetica: i cerchi sono in fibra di carbonio a cinque razze sdoppiate, una scelta che riduce le masse non sospese di ben 950 grammi in totale e taglia i momenti di inerzia del 12% all'anteriore e del 19% al posteriore rispetto alla V4 S. Questo si traduce in una reattività e precisione nei cambi di direzione nettamente superiori. Ogni esemplare, inoltre, mostra orgogliosamente il proprio numero progressivo inciso a laser sul manubrio.

Ducati Streetfighter V4 SP, dettaglio del serbatoio

Cuore Desmosedici Stradale e l'immancabile frizione a secco

Spingendo lo sguardo sotto le sovrastrutture, il motore Desmosedici Stradale eroga ben 214 CV a 13.500 giri/min e una coppia di 12,2 Kgm a 11.250 giri/min. (a fronte di un peso a secco della moto di 187 kg).

Come da tradizione per la sigla SP, il V4 a 90° con albero motore controrotante adotta la frizione a secco STM EVO-SBK a 9 dischi in alluminio ricavati dal pieno. Nell'uso al limite, questa soluzione migliora il controllo del saltellamento e la fluidità in rilascio, oltre alla possibilità di personalizzare il livello di freno motore “meccanico”, scegliendo una diversa molla secondaria.

Montando la cover frizione aperta in carbonio inclusa nella dotazione, potrai godere dell'inconfondibile sound metallico tanto amato dai Ducatisti. Inoltre, la frizione a secco consente di utilizzare l’olio motore Ducati Corse Performance Oil, sviluppato da Shell in collaborazione con Ducati Corse, che porta fino a 3 CV di potenza in più.

Esclusiva anche la trasmissione finale, che si avvale della catena DID ERV7 da 520, con pignone e corona specifici.

Ducati Streetfighter V4 SP, lato destro

Ciclistica raffinata, freni da riferimento ed elettronica evoluta

Tra i cordoli o sulle strade guidate che preferisci, puoi contare sulle sospensioni a controllo elettronico di terza generazione Öhlins NIX/TTX (Smart EC 3.0), capaci di offrire un ampio range di regolazione per adattarsi a ogni contesto. E pure l'ammortizzatore di sterzo Öhlins con sistema di controllo Öhlins Smart EC 3.0 fa parte del pacchetto.

L'impianto frenante sfrutta pinze anteriori monoblocco Brembo Hypure abbinate alla pompa radiale Brembo MCS che permette di modificare rapidamente il feeling della leva attraverso tre differenti configurazioni e offre la regolazione remota al manubrio.

A gestire la dinamica del veicolo ci pensa un pacchetto elettronico di ultima generazione basato su piattaforma inerziale a 6 assi, che include il Ducati Vehicle Observer (DVO), il controllo di trazione DTC DVO e il quickshifter DQS 2.0.

La nuova hyper naked di Borgo Panigale sarà disponibile nelle concessionarie a partire da marzo 2027. Una moto pensata per chi non si accontenta del ''normale'' e vuole stringere tra le mani l'espressione più estrema del concetto di naked sportiva. Non resta che aspettare l'apertura di EICMA per conoscere il prezzo di quella che si preannuncia come una naked... molto esclusiva.

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