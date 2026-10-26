Zontes ZT903-R, la nuova 3 cilindri si mostra nei brevetti

Pare che siano in arrivo interessanti novità da parte di Zontes. Sarebbe in procinto di debuttare una nuova 3 cilindri che per il momento è deonominata ZT903-R. Alcuni prototipi sono già stati visti su strada in Cina, sebbene ancora non definitivi, con una carena provvisoria. Come sarà la nuova 3 cilindri? Alcune immagini di brevetti mostrano il suo aspetto definitivo e quindi ci consentono di capire meglio quello che sta davvero arrivando.

Un 3 cilindri tutto nuovo

Da quanto si può osservare, pur condividendo la configurazione a tre cilindri con i modelli ZT703, il motore sembra essere nuovo. Lo si nota da alcuni dettagli come i punti di fissaggio. Sembra che non ci sia nulla di ripreso dal motore Zontes da 699 cc. Il nuovo motore è fisicamente più grande e, sebbene le indiscrezioni cinesi lo indichino a 900 cc (da qui le speculazioni sul nome), c'è chi afferma che potrebbe avere una cilindrata addirittura superiore per poter sfidare modelli come la Triumph Speed ​​Triple.

Zontes ZT903-R

Ne sapremo di più in futuro. In ogni caso, anche il telaio è tutto nuovo. Adotta una struttura in alluminio pressofuso ed è abbinato a un forcellone monobraccio. Le pedane sembrano essere regolabili e nel leveraggio del cambio è visibile un sensore per il quick-shifter. Lo stile è spigoloso, con fari a LED sovrapposti, specchietti retrovisori alle estremità del manubrio e grandi alette che si estendono dai pannelli laterali che sporgono in avanti dal serbatoio.

La sella è minimalista, senza carene sotto l'imbottitura, e si trova sopra una coppia di silenziatori montati in alto. Notiamo pure la presenza del tipico cruscotto TFT rettangolare di grandi dimensioni. Potrebbe sembrare quasi un concept ma dettagli come i catarifrangenti circolari sugli steli della forcella e i supporti per la targa fanno pensare che queste siano le forme del modello di produzione.

Non rimane che attendere novità sul debutto di questa moto. Che possano arrivare maggiori informazioni già in occasione di EICMA 2026 che aprirà i battenti tra pochi giorni?

Fonte: Australian Motorcycles News

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