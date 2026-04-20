Zontes ZT368-G, per il 2026 lo scooter adventure evolve e arriva il ride-by-wire

Si appresta ad arrivare sul mercato Zontes ZT368-G ETC, versione 2026 dello scooter che avevamo in passato già avuto modo di provare. Le novità del nuovo Model Year non sono di dettaglio in quanto l'azienda ha introdotto diverse modifiche tutte con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di guida. Il nuovo modello sarà disponibile nelle colorazioni Green, Grey, Black e Sand. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere cosa sta arrivando.

Zontes ZT368-G ETC

Le novità, c'è anche il ride-by-wire

Con il Model Year 2026, tra le principali novità tecniche c'è il ride-by-wire, cioè l'acceleratore elettronico che è in grado di garantire una risposta più pronta e una gestione del gas più fluida. Il nuovo Zontes ZT368-G ETC può poi contare anche sul cruise control che agevola i viaggi su lunga percorrenza. L'azienda ha poi rivisto i blocchetti del manubrio sia sul lato destro e sia su quello sinistro per offrire una nuova disposizione studiata per rendere la gestione dei comandi più intuitiva e immediata.

Ma le novità non sono finite perché con l'obiettivo di migliorare il comfort di guida, sono arrivate le manopole e la sella riscaldate che sicuramente piaceranno a chi intende utilizzare molto lo scooter con la stagione fredda.

Zontes ZT368-G ETC

Motore monocilindrico

Il cuore pulsante dello scooter Zontes ZT368-G ETC è un motore monocilindrico di 368 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 28,5 kW (38,7 CV) a 7.500 giri e una coppia di 40 Nm a 6.000 giri. L'azienda dichiara consumi pari a 3,5 l/100 km. La ciclistica è affidata davanti a una forcella upside-down MZKS da 41 mm con smorzamento in estensione e compressione regolabile, mentre al posteriore troviamo due ammortizzatori con regolazione del precarico su cinque livelli. Peso in ordine di marcia pari a 197 kg e altezza della sella da terra di 795 mm.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026