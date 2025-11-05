A EICMA 2025 Zontes presenta gli scooter con telaio in alluminio. Il video

A EICMA 2025 Zontes presenta una gamma scooter rinnovata e piena di contenuti inediti. Tre le cilindrate per altrettante famiglie: 125, 368 e 552 cc, che spaziano dall'uso urbano a quello sportivo, con la possibilità concreta di andare a tampinare sua maestà lo Yamaha Tmax. Ma andiamo con ordine.
ZT 552 e 368: cosa c'è di nuovo tra gli scooter Zontes per i maggiorenni
Punta di diamante della nuova produzione Zontes è la gamma 552, mossa da un nuovo bicilindrico capace di 51 CV e 56 Nm di coppia. Nella versione più sportiva, lo Zontes ZT 552H, il tutto si accompagna a un telaio in alluminio per un peso in ordine di marcia di appena 178 kg, ossia una quarantina di chili in meno dei più agguerriti rivali.
Novità anche per gli scooter monocilindrici di cilindrata media, con la famiglia Zontes ZT 368 che guadagna comando del gas elettronico ride-by-wire e cruise control.
Zontes ZT 125V, il telaio in alluminio pesa solo 10 kg
Zontes ZT 125, gli scooter da città con telaio in alluminio
Altra novità di rilievo è il telaio in alluminio studiato apposta per la gamma 125. Pesa appena 10 kg e permette allo scooter finito di contenere la massa ad appena 112 kg. Il tutto gioca a favore delle prestazioni, consentendo un rapporto peso-potenza molto interessante pur a fronte dei soli 15 CV previsti dalla legge. Guarda qui sotto le novità in video.