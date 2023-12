Da Zontes in arrivo quattro nuovi maxi scooter 500, ADV incluso

Pochi giorni fa vi abbiamo svelato la nostra comparativa maxi scooter 2023, ma oggi è già tempo di raccontarvi delle novità 2024 Zontes. La Casa cinese, infatti, prepara l'offensiva per il debutto nel segmento e lancia 4 nuovi scooteroni 500: due proposte classiche, un immancabile ADV e una versione hi-tech.

4 MODELLI I 4 maxi scooter Zontes sono ZT 501-E, ZT 501-K, ZT 501-G ADV e ZT 501-H. Nomi un po' astrusi ma, tolto il comune ''ZT 501'', le sigle identificano i differenti modelli: le versioni E e K sono quelle più tradizionali, vale a dire con cerchi da 15'' all'anteriore e pneumatici 120/70-160/60, mentre pare tutti e 4 condividano la sella bassa – 770 mm di altezza – e il motore: si tratta con tutta probabilità di un bicilindrico, capace di 48 CV a 7.500 giri/min e 53 Nm a 5.500 giri/min, valori che rendono questi maxi scooter guidabili con patente A2.

Zontes ZT 501-E

I CLASSICI Dello ZT 501-E sono stati resi noti anche capacità del serbatoio e peso, rispettivamente di 17 litri per 208 kg (presumibilmente a secco), mentre il consumo medio dichiarato è di 4 litri/100 km e la velocità massima di 175 km/h. La versione ZT 501-K dovrebbe essere del tutto simile alla E, dalle foto sembrano esserci differenze a livello della strumentazione, ma non è chiaro se ci sia dell'altro a differenziarli.

L'ADVENTURE Gioca una partita tutta diversa, e non potrebbe essere altrimenti, lo Zontes ZT 501-G ADV. Look da adventure vero – di evidente ispirazione X-ADV – con cerchi a raggi incrociati da 17'' e 15'', pneumatici semi tassellati, barre tubolari e faretti aggiuntivi. Lo scooter per chi cerca l'avventura sembra essere più ricco dei due ''classici'' e vanta anche pinze ad attacco radiale, parabrezza regolabile e display TFT da 7''.

La punta di diamante degli scooter 500 Zontes, ZT 501-H

TOP DI GAMMA La versione ZT 501-H, però, è quella che alza di più l'asticella in termini di dotazioni. H, infatti, sta per High-Tech: il loook è molto simile all'altro leader del segmento, Yamaha TMax, e anche dal punto di vista della dotazione sembra esserci un filo comune: telaio in alluminio pressofuso al posto di quello in acciaio, specchietti ripiegabili elettricamente con radar per rilevamento dell'angolo cieco, mentre anche il plexi è con regolazione elettrica.

USCITA E PREZZI Niente è ancora trapelato quanto a data di arrivo e prezzi della gamma Zontes ZT 501. Stando alle immagini sembra tutto pronto, ma questo non significa che vedremo certamente tutti i modelli nel corso del 2024. Quanto ai prezzi, considerata l'estrema competitività di Zontes, non mi stupirei se le versioni E e K attaccassero il listino con cifre nell'ordine dei 7.000 euro, per arrivare non oltre i 9-10.000 per i top di gamma.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/12/2023