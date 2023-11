Un "triple" da 110 CV per sportiva e maxi enduro, che sorpresa Zontes!

La presenza cinese tra i padiglioni di EICMA s’è fatta talmente abbondante e tecnicamente rilevante che raccontare tutte le moto esposte sugli stand dei rispettivi marchi è diventata un’impresa titanica, ma nessuno ci vieta di fare un viaggio indietro nel tempo, tornare sotto la luce dei riflettori e parlare dei due concept presentati da Zontes, la sportiva ZT703-RR e la maxi enduro ZT703-F.

TRE, NUMERO PERFETTO Da noi si dice che il 3 sia il numero perfetto, ma a quanto pare questo concetto è arrivato forte e chiaro anche oltre la “Grande Muraglia” dato che tra i costruttori questa tipologia di architettura va per la maggiore. CF moto, QJ ma anche Zontes, che ha messo a punto un 3 in linea da 699 cc, con rapporto di compressione di 13:1. Attenzione però, perché Zontes non ha semplicemente messo lo stesso motore sui due prototipi, basta guardare con attenzione i valori di potenza e coppia per scoprire che il carattere del motore viene adeguato alla tipologia d’uso: sulla sportiva il picco di potenza massima è di 110 CV a 11.000 giri/min, sulla adventure di 100 CV a 9.000 giri. Discorso analogo anche per il picco di coppia, più alto e disponibile a regimi più bassi sulla ZT703-F – 85 Nm a 7.200 giri/min – mentre sulla sportiva RR la coppia è stata sacrificata in favore di un valore più alto di potenza massima, 75 nm a 8.600 giri. Per dare un’idea, con questi numeri la sportiva cinese sarebbe più performante (sulla carta) della sportiva più venduta in Europa, ovvero la Aprila RS 660.

Zontes ZT703-RR 2023

COME SI DIFFERENZIANO Ovviamente oltre alla diversa calibrazione del motore le due moto si differenziano nella dotazione ciclistica e nelle sovrastrutture: la RR è la classica sportiva con cerchi da 17”, semi manubri bassi, coda all’insù; la F è una maxi enduro con cerchi a raggi da 21 e 18 pollici, sospensioni a lunga escursione, protezioni tubolari e fari aggiuntivi. Su quest’ultima si notano anche il TFT a colori, blocchetti sofisticati che lasciano presupporre una dotazione elettronica ricca, come ad esempio il parabrezza regolabile, già presente anche sulla piccola crossover 310T.

Il frontale della nuova Zontes ZT703-F è particolarmente ricercato... forse troppo

DATA D’ARRIVO Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli, un valore sicuramente interessante potrebbe essere il peso dei due veicoli, non sempre contenuto sulle proposte cinesi, oltre ovviamente alla data d’arrivo e il prezzo. Nonostante siano state presentate a EICMA 2023 come concept, interrogata sull’argomento Zontes ci ha comunicato che entrambe le proposte potrebbero arrivare sul mercato già nel 2024.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/11/2023