Zontes ZT125-C2, cruiser economica ma tecnologica per patenti B e A1. Prezzo, quando arriva, scheda tecnica

Ultima nata della Casa cinese Zontes, la ZT125-C2 è una piccola cruiser di aspetto moderno dotata di contenuti convincenti e attuali, proposta all'interessante prezzo di 2.990 euro franco concessionario. Si può guidare con patente B o, a sedici anni, con patente A1, ed è distribuita in Italia da una rete di concessionari multimarca. È già in vendita.

Zontes ZT125-C2: gomme panciute e fari a LED

Zontes ZT125-C2, com'è fatta: motore raffreddato a liquido e serbatoio da 16,5 litri

Simile nel disegno a proposte quali Honda Rebel e Kawasaki Eliminator, è spinta da un monocilindrico di 124,7 cc raffreddato a liquido, capace di 14,7 CV a 9.000 giri/min e di 13 Nm a 7.000 giri/min. Il telaio è un doppia culla aperta in tubi di acciaio e in acciaio è anche il forcellone a doppio braccio. La forcella è tradizionale, con soffietti, e dietro ci sono due ammortizzatori regolabili nel precarico delle molle. I freni sono a disco, l'anteriore misura 300 mm di diametro, il posteriore 230 mm. Le pinze sono flottanti, a doppio pistoncino davanti e a singolo pistoncino dietro. Il serbatoio ha 16,5 litri di capacità. La sella è a 700 mm da terra, il peso in ordine di marcia è di 153 kg. I cerchi in alluminio misurano 16'' di diametro e ''calzano'' gomme CST di misura 120/80 e 140/70.

Zontes ZT125-C2: disco di grande diametro (300 mm) e ABS a due canali

Zontes ZT125-C2, allestimento: ABS, avviamento keyless e sensori di pressione

Come molte moto cinesi, si fa notare per un rapporto tra dotazione e prezzo invitante. L'allestimento di serie prevede ABS Bosch a doppio canale, strumentazione TFT a colori con connettività bluetooth, navigazione cartografica e veste grafica personalizzabile, sensori di pressione, avviamento e tappo serbatoio keyless, doppia porta USB (A e C), specchietti bar-end, gruppi ottici a LED.

Zontes ZT125-C2: specchietti bar-end

Zontes ZT125-C2, scheda tecnica

Motore monocilindrico di 124,7 cc, raffreddato a liquido

monocilindrico di 124,7 cc, raffreddato a liquido Potenza massima 14,7 CV a 9.000 giri/min

14,7 CV a 9.000 giri/min Coppia massima 13 Nm a 7.000 giri/min

13 Nm a 7.000 giri/min Capacità serbatoio 16,5 litri

16,5 litri Telaio doppia culla aperta, in acciaio

doppia culla aperta, in acciaio Cerchi in alluminio, di 16''

in alluminio, di 16'' Misura gomme 120/80 - 140/70

120/80 - 140/70 Sospensioni forcella tradizionale, doppio ammortizzatore regolabile nel precarico

forcella tradizionale, doppio ammortizzatore regolabile nel precarico Altezza sella 700 mm da terra

700 mm da terra Freni disco di 300 mm davanti, disco di 230 mm dietro

disco di 300 mm davanti, disco di 230 mm dietro Peso 153 kg in ordine di marcia

153 kg in ordine di marcia Dotazione ABS a doppio canale, strumentazione TFT a colori, sensori di pressione, avviamento e tappo serbatoio keyless, doppia porta USB (A e C), specchietti bar-end, fanaleria a LED

ABS a doppio canale, strumentazione TFT a colori, sensori di pressione, avviamento e tappo serbatoio keyless, doppia porta USB (A e C), specchietti bar-end, fanaleria a LED Prezzo 2.990 euro f.c.

Pubblicato da Fabio Meloni, 01/04/2025