EICMA 2024: le novità allo stand Zontes raccontate da Margherita Bacci. Video

VEDI ANCHE

A EICMA 2024, Zontes presenta alcuni modelli che finalmente arriveranno anche sul nostro mercato nel 2025. partiamo dall'Adventure ZT 703F Super Adventure con motore tre cilindri di 699 cc e tanta tecnologia come quyickshifter monodirezionale, sospensioni Marzocchi del tutto regolabili display TFT, plexi regolabile, fari a LED adattivi e rilevazione angolo cieco a soli 8.690 euro iva inclusa. Ma arriva anche lo scooter in versione AdventureZT 368G ADV con nuovo display, parabrezza regolabile e in tre colorazioni a 6.290 euro inva inclusa. Infine anche un nuovo 125 in versione cruiser/custom con uno stile molto personale che potrà piacere ai più giovani e con un prezzo di 2.990 euro iva inclusa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2024