Zontes ZT 703 F Super Adventure: nuova enduro stradale a EICMA

Debutta a EICMA 2024 la Zontes ZT 703 F Super Adventure in versione definitiva, con motore a tre cilindri da 703 cc (perfetto anche per i neopatentati) che sarà utilizzato anche per altri modelli che arriveranno più avanti. Si tratta di un modello molto importante, con cui Zontes entra nel segmento più importante del mercato.

CARATTERISTICHE Si distingue per la ruota anteriore da 21'', le sospensioni Marzocchi a lunga escursione regolabili, radar posteriore per il blind spot detection, doppia dashcam per registrare sempre tutto, cambio manuale con quickshifter a salire, manopole riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente e una moderna strumentazione connessa con display a colori. Zontes ZT 703 F Super Adventure arriverà nelle concessionarie nella prima metà del 2025 con un prezzo inferiore ai 9.000 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 08/11/2024