Zontes ZT368-G 2025: la scheda tecnica del nuovo scooter adventure

Lo Zontes ZT368-G ha fatto la sua comparsa lo scorso novembre a EICMA. Un nuovo maxi scooter adventure da oltre 350 cc con una dotazione ricchissima e soluzioni di stampo motociclistico: scopriamo tutte le caratteristiche nella scheda tecnica.

Zontes ZT368-G: la scheda tecnica dello scooter adventure

A balzare all'occhio c'è certamente il look che... riprende quello del più celebre di tutti gli adventure, Honda X-ADV, ma lo ZT368-G di Zontes non lascia niente al caso e sfoggia telecamera anteriore e posteriore, manopole riscaldabili, sospensioni completamente regolabili e vano sottosella capace di accogliere due caschi integrali, tanto per citarne alcuni. Insomma, una dotazione da primo della classe e un prezzo estremamente contenuto: 6.290 euro.

Motore Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC Cilindrata 368 cc Rapporto di compressione 11,8:1 Potenza massima 38,7 CV a 7.500 giri/min Coppia massima 40 Nm a 6.000 giri/min Alimentazione Iniezione elettronica Capacità serbatoio (riserva) 17,5 litri (1,8 litri) Sospensione anteriore A steli rovesciati ø 41 mm regolabile Sospensione posteriore Due ammortizzatori regolabili Freno anteriore A disco (ABS a 2 canali) Freno posteriore A disco Pneumatico anteriore 110/70-17 Pneumatico posteriore 150/70-14 Altezza sella 795 mm Interasse 1.560 mm Lunghezza massima 2.230 mm Altezza massima 1.470 mm Larghezza massima 925 mm Altezza da terra 180 mm Consumi L/100 km 3,5 litri/100 km Emissioni CO2 79g/km

