Nuovo Zontes 350D lancia il guanto di sfida: il motore è più potente di un 400

Sul nostro sito ultimamente vi abbiamo raccontato come vanno due alfieri di casa Honda – il nuovo Forza 350 2023 e la sua versione offroad, ADV350 – ma in passato abbiamo anche messo a confronto Forza con Piaggio Beverly e Yamaha XMax 300. Tra tutti questi big, però, è pronto a entrare anche un outsider, il nuovo Zontes 350D, col biglietto da visita che parla chiaro: il suo motore è più potente anche dei 400!

IL PIÙ POTENTE Tra i sopracitati non c'è uno scooter che sia in grado di rivaleggiare con lo Zontes 350D sul piano delle performance: il suo cilindro in alluminio da 349 cc raffreddato ad acqua può arrivare a oltre 36 CV di potenza massima a 7.500 giri/min e 38 Nm di coppia, valori superiori anche a quelli del rivale 400 italiano. Il resto delle dotazioni prevede sistema keyless 3.0 che blocca e sblocca lo scooter quando ci si allontana/avvicina, schermo TFT con quattro diverse grafiche, connettività bluetooth per Android e iOS, possibilità di effettuare il mirroring dello smartphone per sfruttare il sistema di navigazione, due mappe motore e anche il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Non mancano, inoltre, due porte USB – una di tipo C – per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Zontes 350D: 3/4 posteriore

CICLISTICA Telaio in acciaio ad alta resistenza, ruote da 15'' e 14'' pollici con forcella da 41 mm davanti e doppio ammortizzatore dietro – escursione rispettivamente di 109 mm e 98 mm – mentre l'impianto frenante vede davanti un disco da 268 mm con pinza radiale J.Juan a quattro pistoncini, dietro un disco da 265 mm con pinza Zontes. Queste le principali caratteristiche della ciclistica di questo 350D, per il quale è dichiarato un peso di 156 kg a secco (il serbatoio carburante è da 12 litri).

SICUREZZA Completano il quadro luci a LED, ABS a 2 canali e il sistema TCS che previene la perdita di aderenza della ruota posteriore, mentre sul manubrio è presente una piccola leva per azionare il freno di stazionamento, utile quando si parcheggia in pendenza. Nel sottosella, infine, c'è posto per un casco integrale.

COLORI E PREZZO Disponibile in due colorazioni – nero con cerchi oro e bianco – Zontes 350D viene commercializzato attualmente in Spagna a 4.787 euro. Con un prezzo così il nostro mercato lo aspetta a braccia aperte!

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2023