Harley-Davidson X350 e X350RA 2023: le piccole sono attese al varco

X350 e X350 RA, le piccole nate dalla partnership di Harley-Davidson con QJMotor, sembrano pronte per il debutto. Ecco come sono

Harley-Davidson negli scorsi giorni ha presentato la speciale gamma Anniversary che celebra i 120 anni, la nuova Breakout 2023 e il Nightster S. Che ne è stato delle piccole X350 e X500 di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa? Ecco che arrivano nuove informazioni riguardo le moto realizzate con QJMotor.

I MOTORI Harley-Davidson X350 e X350RA sono apparse nei documenti del National Highway Traffic Safety Administration, l'ente che si occupa dell'omologazione negli Stati Uniti, come riporta Motorcycle.com. Il motore, un bicilindrico parallelo a otto valvole raffreddato a liquido da 353 cc, è parente di quello utilizzato sulla Benelli 302S di QJMotor. Sulla versione X350 si parla di 36 CV, mentre sulla RA siamo a quota 23.

DIFFERENZE Potenza del motore a parte, cosa differenzia le due piccole HD? Secondo quanto riportato, RA starebbe per Riding Academy, quindi una moto utilizzata nei corsi di guida, come testimonierebbero le protezioni paratelaio arancioni di fianco al motore. Ecco spiegata la potenza inferiore, come gli pneumatici più piccoli: cerchi da 17'' e gomme Pirelli Angel GT 110/70 e 150/60, con la X350 equipaggiata con cerchi dal canale più grande e pneumatici 120/70 e 160/60. La scheda tecnica della versione RA parla di serbatoio da 13,5 litri e peso in ordine marcia di 200 kg, passo di 1.410 mm e altezza sella di 76 cm.

VEDI ANCHE

L'Harley-Davidson X500

IL MERCATO X350 e X350RA saranno realizzate in Cina, ma arriveranno da noi? Sebbene il mercato italiano stia conoscendo una nuova giovinezza con piccole e medie cilindrate, le due Harley-Davidson non sono certamente tra le favorite allo sbarco nel nostro continente. Ma che ne è stato della più grande X500 di cui avevamo parlato? Chissà che a Milwaukee non abbiano in ponte dell'altro...

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2023