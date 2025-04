Zontes 368G: scooter adventure siete avvisati, lui non lascia scampo. La prova

Di scooter adventure sono ormai pieni i listini, vero trend del momento, ma se vi dicessi che il cinese Zontes ZT368G è il migliore mi prendereste per pazzo? Piano coi giudizi, prestate attenzione che in questa puntata del format “Cool Factor” vi porto alla scoperta del nuovo scooter all-terrain di Zontes, che mi ha impressionato per l’eccellente dotazione. Pronti? Dai che si va!

Il design è già visto, ma non gli manca davvero nulla

Zontes 368G: lo scooter adventure cinese somiglia tanto a uno giapponese...

Togliamoci subito il dente dolorante: il design dello ZT368-G di Zontes richiama chiaramente lo stile grintoso dell'iconico Honda X-ADV, specialmente nella parte anteriore, ma come mi disse un compagno al liceo “se devi copiare, almeno fallo dal migliore della classe”. Certo, magari a Honda un po’ le balle staranno girando… A dirla tutta lo scooter adventure di Zontes del suo ce lo mette: coreografia di luci all’accensione, faro posteriore dal design distintivo, display TFT da ben 8 pollici, doppia dash cam.

A livello di qualità percepita, lo ZT368-G non sa di prodotto costruito in economia. La resistenza nel tempo sarà poi da verificare, ma quello che ho guidato mi sembra uno scooter ben fatto e robusto. Il punto forte è senz’altro la dotazione di serie: oltre alle telecamere e allo schermo connesso, l’adv cinese ha da offrire:

manopole riscaldabili

parabrezza regolabile

vano sottosella (due caschi integrali)

5 prese USB

Sistema Keyless

controllo di trazione

ABS disinseribile

2 riding mode

pedane addizionali per guida in off-road

barre protettive

faretti aggiuntivi

cassetto porta oggetti

gancio porta borse

Insomma, una dotazione da vero fuoriclasse, proposta a un prezzo che sorprende, ma quello ve lo dico alla fine.

Motore e prestazioni dello Zontes ZT368-G

Oltre alla dotazione completissima lo scooter adventure del costruttore cinese si distingue per prestazioni al vertice della categoria. Il suo motore monocilindrico raffreddato a liquido da 368 cc (da qui il nome), omologato Euro 5+, è capace di 38,7 CV a 7.500 giri/min e 40 Nm a 6.000 giri/min, con un valore dichiarato di consumo di 3,5l/100 km. Con questo valore e il serbatoio XL da ben 17,5 l (1,8 di riserva) l’autonomia ipotetica sarebbe prossima ai 500 km, praticamente quella di un’utilitaria!

Zontes 368G: il suo monocilindrico offre prestazioni al vertice della categoria

A contenere i consumi viene in aiuto la doppia mappatura motore disponibile, con quella ECO che smorza la verve del monocilindrico in favore di consumi più contenuti. Il passaggio da un setting all’altro avvine attravero un tasto dedicato (uno dei tantissimi) presenti sul manubrio.

A metà tra uno scooter e una moto adventure

Adventure lo Zontes lo è per davvero, ovviamente tenendo sempre in considerazione che stiamo parlando di uno scooter e non di una maxi enduro. Le soluzioni adottate provengono da entrambi i mondi: all’anteriore ci sono una ruota da 17 pollici con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici tubless, una pinza ad attacco radiale che morde un solo disco freno e una forcella da 41 mm regolabile in compressione ed estensione abbracciata da una doppia piastra di sterzo, al posteriore la classica coppia di ammortizzatori, qui però regolabili non solo nel precarico ma anche nell’idraulica in estensione. Il gruppo motore e trasmissione è posizionato come vuole la tradizione del mondo scooter, niente telaio di stampo motociclistico.

Le dimensioni dello ZT368-G non sono propriamente amichevoli per chi non spicca in doti fisiche, le quote sono più vicine a quelle dei maxi scooter bicilindrici. Lunghezza di 2.230 mm, 925 mm di larghezza e 1.470 mm di altezza lo rendono uno scooter abbastanza imponente, il che può risultare rassicurante su strada, ma richiede un po’ di attenzione in città, specialmente nelle manovre in spazi stretti.

Zontes 368G: le dimensioni sono quasi quelle di un maxi più che di un ''medi''

L’altezza della sella di 795 mm è nella media e permette a chi è alto circa 1,70 m di toccare terra con entrambi i piedi senza difficoltà. L’altezza da terra di 180 mm garantisce una discreta luce al suolo, utile per affrontare dossi o marciapiedi senza problemi particolari.

La scheda tecnica completa dello ZT368-G

Motore Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC Cilindrata 368 cc Rapporto di compressione 11,8:1 Potenza massima 38,7 CV a 7.500 giri/min Coppia massima 40 Nm a 6.000 giri/min Alimentazione Iniezione elettronica Capacità serbatoio (riserva) 17,5 litri (1,8 litri) Sospensione anteriore A steli rovesciati ø 41 mm regolabile Sospensione posteriore Due ammortizzatori regolabili Freno anteriore A disco (ABS a 2 canali) Freno posteriore A disco Pneumatico anteriore 110/70-17 Pneumatico posteriore 150/70-14 Altezza sella 795 mm Interasse 1.560 mm Lunghezza massima 2.230 mm Altezza massima 1.470 mm Larghezza massima 925 mm Altezza da terra 180 mm Consumi L/100 km 3,5 litri/100 km Emissioni CO2 79g/km





Zontes 368G: la posizione in sella è comoda, adatta anche a qualche breve viaggio

Ergonomia e comfort per le avventure quotidiane

Dal punto di vista ergonomico, lo Zontes ZT368-G offre una posizione di guida abbastanza naturale, con una sella ampia e ben imbottita che garantisce un buon comfort anche nei tragitti più lunghi. L’altezza sella di 795 mm è accessibile per la maggior parte dei piloti, mentre la pedana lascia sufficiente spazio per muovere i piedi e trovare una postura comoda.

Com’è da guidare in città e tra le curve

Lo Zontes ZT368-G si comporta in modo adeguato nel traffico cittadino, anche se non è il classico scooter ultracompatto pensato esclusivamente per l’ambiente urbano. Le sue dimensioni, con un’altezza di 1.470 mm e una larghezza di 925 mm, richiedono un minimo di attenzione quando si tratta di infilarsi tra le auto incolonnate o affrontare passaggi stretti. Non è ingombrante come una maxi-tourer, ma chi è abituato a scooter più piccoli potrebbe percepire una certa presenza in sella.

L’interasse di 1.560 mm, piuttosto lungo per la categoria, si fa sentire nei cambi di direzione più rapidi: il mezzo risponde in modo progressivo e prevedibile, ma non è il più rapido nel passare da una curva all’altra. Tuttavia, questa caratteristica ha un lato positivo: la stabilità in rettilineo è elevata, e lo scooter trasmette una sensazione di sicurezza anche a velocità sostenute.

Zontes 368G: tra le curve l'anteriore da 17'' restituisce sensazioni quasi motociclistiche

Il peso (non dichiarato ufficialmente, ma in linea con la media della categoria) è ben bilanciato, quindi nelle manovre a bassa velocità lo scooter non risulta troppo impegnativo. Il diametro della ruota anteriore da 17 pollici aiuta ad assorbire le asperità della strada e offre una guida più fluida sui pavé o sulle buche, ma limita leggermente l’agilità nelle curve strette rispetto a uno scooter con ruote di diametro inferiore.

La forcella a steli rovesciati garantisce una buona stabilità in frenata, mentre il doppio ammortizzatore posteriore risponde in maniera adeguata alle irregolarità urbane, pur mostrando qualche rigidità sulle asperità più pronunciate.

Lo Zontes va bene per viaggi brevi?

Quando si tratta di affrontare viaggi più lunghi, lo Zontes ZT368-G offre diversi elementi a favore del comfort. Uno dei punti di forza principali è la capienza del serbatoio da 17,5 litri, superiore alla media della categoria, che combinata con un consumo dichiarato di 3,5 litri/100 km consente di percorrere oltre 450 km con un pieno. Questo significa meno soste per il rifornimento, un vantaggio concreto nei viaggi di media distanza.

La posizione di guida è comoda: la sella, posta a 795 mm da terra, è ben imbottita e spaziosa, permettendo di affrontare tragitti prolungati senza avvertire subito affaticamento. Anche il passeggero gode di una seduta ampia e di pedane ben posizionate, sebbene l’assenza di uno schienalino di serie potrebbe rendere i lunghi viaggi meno confortevoli per chi sta dietro.

L’ampia carenatura offre una discreta protezione aerodinamica, deviando una parte del vento dal busto e dalle gambe. Tuttavia, per chi percorre spesso autostrade o tratti extraurbani veloci, il parabrezza di serie potrebbe risultare un po’ basso per proteggere adeguatamente il casco dalle turbolenze. Un eventuale parabrezza maggiorato migliorerebbe significativamente il comfort in queste situazioni.



È davvero uno scooter adventure?

Zontes 368G: l'ergonomia della guida in piedi è un ibrido tra moto e scooter

Nonostante non sia progettato specificamente per il fuoristrada, il Zontes ZT368-G può affrontare senza troppi problemi strade bianche o percorsi leggermente sconnessi. Il merito va soprattutto all’altezza da terra di 180 mm, che offre uno spazio sufficiente per superare piccoli ostacoli come sassi, radici o dossi.

La ruota anteriore da 17 pollici aiuta ad affrontare le superfici irregolari con una discreta stabilità, offrendo un buon controllo su terreni ghiaiosi o sterrati leggeri. Tuttavia, il cerchio posteriore da 14 pollici ha un diametro più piccolo che limita un po’ la capacità di assorbire le asperità più pronunciate, rendendo il retrotreno più incline a sobbalzi su terreni sconnessi.

Le sospensioni fanno il loro lavoro su percorsi non asfaltati: la forcella a steli rovesciati ha una corsa sufficiente per affrontare piccoli dislivelli, e gli ammortizzatori posteriori regolabili permettono un minimo di personalizzazione per migliorare la risposta in base al carico. Tuttavia, il loro comportamento resta più adatto all’asfalto che ai tratti accidentati.

Zontes 368G: in fuoristrada è il più attrezzato tra gli scooter adventure

Un aspetto positivo è la posizione di guida rialzata, che garantisce una buona visibilità del terreno davanti a sé, mentre il peso ben distribuito aiuta a mantenere il controllo anche in condizioni non ideali.

Bisogna però considerare i limiti di uno scooter pensato principalmente per l’asfalto: il battistrada degli pneumatici stradali non offre la trazione ideale su superfici fangose o molto scivolose, e l’impianto frenante, sebbene dotato di ABS a due canali, non ha una modalità specifica per il fuoristrada che consenta di disattivare il sistema sulla ruota posteriore (utile in certi contesti).





Zontes 368G: dettaglio del posteriore, con lo scarico che punta verso l'alto

Chiudiamo in bellezza con il prezzo: 6.490 euro f.c. tutto compreso, un posizionamento molto competitivo che lascia intendere quanto Zontes voglia sbaragliare la concorrenza all'interno del suo segmento. A tal proposito? Quali sono i suoi diretti competitor? Per cilindrata è impossibile non citare Honda ADV350 e SYM ADX300, anche se per dotazione il più simile sarebbe il fratello maggiore ADX-400TG. Posizionamento di prezzo leggermente superiore per il Peugeot XP400, ma come filosofia sono perfettamente sovrappobili.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/04/2025