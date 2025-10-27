Zontes 703T 2026, la nuova crossover sportiva super nell'allestimento (anche in versione A2)

Zontes 703T 2026 - Dopo l'adventure 703F e la sportiva 703RR, la gamma delle tricilindriche della Casa cinese si allarga con l'arrivo della crossover 703T. Come le sorelle, la nuova arrivata è caratterizzata dal cuore a tre cilindri di 699 cc e da un allestimento davvero ricco. Sarà disponibile nella primavera del 2026, anche in versione A2; nessuna notizia si ha per ora riguardo il prezzo, che siamo pronti a scommettere sarà invitante.
Zontes 703T, caratteristiche
In linea con la filosofia della categoria, la 703T promette efficacia nella guida grintosa (i cerchi sono di 17'' con gomme in misura 120/70-180/55) e una certa attitudine ai lunghi trasferimenti (parabrezza ben dimensionato, serbatoio da 20 litri). Con le sorelle, e in particolare con la 703RR, condivide telaio e forcellone in alluminio, avviamento keyless, propulsore capace di 95 CV e sospensioni Marzocchi completamente regolabili.
Zontes 703T, arriva il ride by wire! (E non solo)
Non mancano novità interessanti. La gestione dei corpi farfallati è ride by wire anziché a cavo come sulle altre 703, è presente il cruise control e l'ABS è di tipo cornering.
L'allestimento include la doppia videocamera anteriore-posteriore con registrazione integrata (sensore Starlight per la visione notturna, risoluzione full HD 1080p, obiettivo grandangolare da 140°, apertura F1.8, memoria da 128 GB).
Zontes 703T, scheda tecnica
|Motore
|Tre cilindri in linea fronte marcia, 699 cc
|Potenza massima
|95 CV a 11.500 giri/min
|Coppia massima
|74 Nm a 8.500 giri/min
|Interasse
|1.480 mm
|Altezza sella
|790 mm
|Peso in ordine di marcia
|206 kg
|Capacità serbatoio
|20 litri
|Cerchi
|di 17''
|Misura gomme
|120/70 - 180/55