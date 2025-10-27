Zontes 703T 2026, la nuova crossover sportiva super nell'allestimento (anche in versione A2)

Condivide motore tre cilindri e telaio in alluminio con la 703RR, ma ha ride by wire, cruise control e ABS cornering

Zontes 703T 2026 - Dopo l'adventure 703F e la sportiva 703RR, la gamma delle tricilindriche della Casa cinese si allarga con l'arrivo della crossover 703T. Come le sorelle, la nuova arrivata è caratterizzata dal cuore a tre cilindri di 699 cc e da un allestimento davvero ricco. Sarà disponibile nella primavera del 2026, anche in versione A2; nessuna notizia si ha per ora riguardo il prezzo, che siamo pronti a scommettere sarà invitante.

Zontes 703T, caratteristiche

In linea con la filosofia della categoria, la 703T promette efficacia nella guida grintosa (i cerchi sono di 17'' con gomme in misura 120/70-180/55) e una certa attitudine ai lunghi trasferimenti (parabrezza ben dimensionato, serbatoio da 20 litri). Con le sorelle, e in particolare con la 703RR, condivide telaio e forcellone in alluminio, avviamento keyless, propulsore capace di 95 CV e sospensioni Marzocchi completamente regolabili.

Zontes 703T, arriva il ride by wire! (E non solo)

Non mancano novità interessanti. La gestione dei corpi farfallati è ride by wire anziché a cavo come sulle altre 703, è presente il cruise control e l'ABS è di tipo cornering.

L'allestimento include la doppia videocamera anteriore-posteriore con registrazione integrata (sensore Starlight per la visione notturna, risoluzione full HD 1080p, obiettivo grandangolare da 140°, apertura F1.8, memoria da 128 GB).

Zontes 703T, scheda tecnica

Motore Tre cilindri in linea fronte marcia, 699 cc Potenza massima 95 CV a 11.500 giri/min Coppia massima 74 Nm a 8.500 giri/min Interasse 1.480 mm Altezza sella 790 mm Peso in ordine di marcia 206 kg Capacità serbatoio 20 litri Cerchi di 17'' Misura gomme 120/70 - 180/55

