Sportive low cost: Zontes arriva a capofitto con la 703 RR

Prima la adventure, ora la sportiva entry level. Le moto a tre cilindri di Zontes hanno destato curiosità a EICMA 2024, la prima ad arrivare è stata la 703 F (di cui molto presto troverete la mia recensione), ora è il turno della carenata 703 RR. La base di partenza è la medesima, ovvero il trinomio motore 3 cilindri, telaio e forcellone in alluminio, tutto rigorosamente 100% prodotto in Zontes. Ripassiamo le sue caratteristiche tecniche e scopriamo data d’arrivo prevista e prezzo che, vi anticipo, è davvero interessante.

Desing e dotazione: un bel pacchetto per la 703 RR

Look che non passa certo inossevato quello della 703 RR, se vogliamo ancora molto legato ai gusti molto “carichi” dei cinesi ma senz’altro aggressivo. L’estetica delle moto italiane è ancora di un altro livello e – non a caso – c’è un costruttore connazionale di Zontes che alcune moto le fa disegnare direttamente qui in Italia.

Zontes 703 RR, le linee sono molto cariche, forse troppo considerando a cosa siamo abituatu

Questa 703 RR ha un’idea chiara in testa: niente complicazioni inutili e soluzioni tecnologiche che possono complicare la vita (al costruttore, s’intende), però attenzione, perché non manca quel tocco di tecnologia che fa sempre comodo. Ad esempio, c’è il controllo di trazione, che ormai è diventato quasi d’obbligo, e il sistema keyless. Davanti agli occhi troviamo un bel cruscotto TFT LCD IPS a colori, con quattro interfacce diverse tra cui scegliere e luminosità che si regola da sola in base alla luce esterna. E ovviamente non manca il Bluetooth: colleghi lo smartphone e tra le varie funzioni c’è pure il controllo della pressione delle gomme, così sai sempre come stanno i tuoi pneumatici senza doverci pensare troppo.

Motore e ciclistica “home made”: i punti d’orgoglio di Zontes

Se la 703 F è l’unica adventure con motore 3 cilindri “Screamer”, non si può dire che la 703 RR all’interno del segmento d’appartenenza sia l’unica spinta da un 3 cilindri, infatti sia la Daytona 660 di Triumph sia la CFMOTO 675 SR-R adottano questa configurazione. La scheda tecnica dichiara 95 CV a 11.500 giri/minuto e una coppia di 74,4 Nm a 8500 giri/minuto, con velocità massima di 253 km/h e 0-100 km/h coperto in 3 secondi. Nonostante il comando del gas a cavo, sono comunque presenti due modalità di guida, Eco e Sport, la frizione anti saltellamento e il cambio a sei marce è dotato di quickshifter ma solo in salita.

Zontes 703 RR: telaio e forcellone sono in alluminio

Rispetto a molte delle rivali sopra citate, però, Zontes aggiunge un telaio progettato internamente e realizzato in leggero alluminio (11 kg di peso), stesso materiale del forcellone con desing a “banana”.Soluzioni tecniche di pregio, che fanno il paio con sospensioni completamente regolabili Marzocchi, pneumatici Michelin Power 5 e impianto frenante Brembo, composto da due dischi di 300 mm con pinze a quattro pistoncini all’anteriore e uno di 240 mm al posteriore, controllati da ABS a doppio canale, deputati ad arrestare i 196 kg in ordine di marcia, ovvero con il serbatoio da 16 litri di benzina riempito al 90%.

Prezzo e data d’arrivo

La moto è in arrivo presso le concessionarie Zontes in questi giorni e viene proposta a 8.990 euro franco concessionario. Un prezzo interessante, superiore a quello della rivale CFMOTO (che però ha meno cavalli e componentistica meno pregiata, e di poco inferiore a quello di rivali blasonate giapponesi ed europee.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/07/2025