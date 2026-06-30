Zontes aggiorna la 703F: ecco tutte le novità del Model Year 2026

Zontes ha annunciato l'arrivo della 703F Model Year 2026. Nessuna rivoluzione ma solamente alcuni affinamenti che si concentrano prevalentemente nell'elettronica che ha ricevuto un upgrade.

Più elettronica per il 2026

La novità più importante è l'introduzione del Ride-by-wire, cioè l’acceleratore elettronico, adesso proposto di serie. Questa novità permette l'integrazione con il Cruise Control che quindi permetterà di rendere più comodi i lungi viaggi autostradali. Novità anche per il Quickshifter che con l'aggiornamento è stato migliorato e adesso diventa bidirezionale, cioè permette di cambiare senza l'uso della frizione sia in salita e sia in scalata. Zontes ZT703-F MY26 può inoltre contare sulla piattaforma inerziale IMU a sei assi che lavora in sinergia con l‘ABS cornering a doppio canale e il controllo di trazione.

Zontes 703F MY26

Ruota anteriore da 21 o da 19 pollici

Zontes 703F si può scegliere in due versioni. La prima con ruota anteriore da 21 pollici con una taratura dell'assetto pensata per un utilizzo sullo sterrato. In alternativa, la moto si potrà avere con una ruota anteriore da 19 pollici se si pensa di utilizzarla prevalentemente sull'asfalto. Dietro, invece, troviamo rispettivamente un cerchio da 18 e da 17 pollici. L'altezza della sella ovviamente varia tra le due moto: 845 mm e 810 mm da terra. Il cliente potrà quindi scegliere la moto con l'impostazione che più preferisce.

Il motore invece non cambia e troviamo quindi un 3 cilindri di 699 cc in grado di erogare 95 CV a 10.000 giri al minuto e 75 Nm a 7.500 giri al minuto. Come nel precedente Model Year, rimane la possibilità di poter avere la moto depotenziata per poter essere guidata dai possessori di una patente A2.

Disponibilità

La nuova Zontes 703F MY 26 arriverà nelle concessionarie ufficiale nel corso delle prossime settimane.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026