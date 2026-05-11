Nuovo Zontes ZT368-D ETC: ride-by-wire e cruise control di serie

Sta arrivando il nuovo Zontes ZT368-D ETC che nel nuovo Model Year può contare su di una dotazione tecnica propria di modelli di ben altra categoria. Modello che offre il giusto mix tra tecnologia, comfort e facilità d'uso, per essere efficace sia in città e sia nelle gite fuoriporta.
Ride-by-wire e cruise control
La dotazione tecnica è sicuramente molto interessante e tra le novità segnaliamo il Ride-by-Wire che rende la risposta dell’acceleratore più precisa e il Cruise Control che migliora il comfort sulle lunghe percorrenze. La ciclistica dello scooter è affidata a una forcella rovesciata MZKS da 41 mm con smorzamento in estensione e compressione regolabile. Al posteriore invece è presente un ammortizzatore dotato di regolazione del precarico su 5 livelli. Si può quindi adattare l'assetto in base alle proprie esigenze di guida e al carico trasportato.
Con il nuovo Model Year i blocchetti del manubrio sono stati ridisegnati per offrire comandi più semplici e intuitivi da utilizzare. Inoltre, c'è il parabrezza alto a regolazione elettronica. La dotazione di serie comprende anche un quadro strumenti con display a colori TFT con 4 interfacce grafiche da cui visualizzare tutte le informazioni di gestione dello scooter, pressione degli pneumatici inclusa.
Motore
Il cuore pulsante dello Zontes ZT368-D ETC è un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 368 cc in grado di erogare una potenza massima di 38,7 CV a 7.500 giri e 40 Nm di coppia massima a 6.000 giri. Altezza della sella pari a 760 mm e peso di 175 kg. Pneumatici da 120/70-15 davanti e da 140/70-14 dietro, mentre l'impianto frenante propone davanti un disco da 276 mm e dietro da 240 mm. Il vano sottosella è in grado di ospitare un casco integrale.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|ZT368D
|37 / 27
|5.090 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Zontes ZT368D visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Zontes ZT368D
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).