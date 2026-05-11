Nuovo Zontes ZT368-D ETC: ride-by-wire e cruise control di serie

Lo scooter si aggiorna e arriva una dotazione che comprende ride-by-wire, cruise control, sospensioni regolabili e parabrezza elettrico

Sta arrivando il nuovo Zontes ZT368-D ETC che nel nuovo Model Year può contare su di una dotazione tecnica propria di modelli di ben altra categoria. Modello che offre il giusto mix tra tecnologia, comfort e facilità d'uso, per essere efficace sia in città e sia nelle gite fuoriporta.

Zontes ZT368-D ETC

Ride-by-wire e cruise control

La dotazione tecnica è sicuramente molto interessante e tra le novità segnaliamo il Ride-by-Wire che rende la risposta dell’acceleratore più precisa e il Cruise Control che migliora il comfort sulle lunghe percorrenze. La ciclistica dello scooter è affidata a una forcella rovesciata MZKS da 41 mm con smorzamento in estensione e compressione regolabile. Al posteriore invece è presente un ammortizzatore dotato di regolazione del precarico su 5 livelli. Si può quindi adattare l'assetto in base alle proprie esigenze di guida e al carico trasportato.

Con il nuovo Model Year i blocchetti del manubrio sono stati ridisegnati per offrire comandi più semplici e intuitivi da utilizzare. Inoltre, c'è il parabrezza alto a regolazione elettronica. La dotazione di serie comprende anche un quadro strumenti con display a colori TFT con 4 interfacce grafiche da cui visualizzare tutte le informazioni di gestione dello scooter, pressione degli pneumatici inclusa.

Motore

Il cuore pulsante dello Zontes ZT368-D ETC è un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 368 cc in grado di erogare una potenza massima di 38,7 CV a 7.500 giri e 40 Nm di coppia massima a 6.000 giri. Altezza della sella pari a 760 mm e peso di 175 kg. Pneumatici da 120/70-15 davanti e da 140/70-14 dietro, mentre l'impianto frenante propone davanti un disco da 276 mm e dietro da 240 mm. Il vano sottosella è in grado di ospitare un casco integrale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026