EICMA 2025: le novità moto e scooter allo stand Zontes con Margherita Bacci. Video

A EICMA 2025 Zontes allarga la sua famiglia di moto a 3 cilindri, infatti - dopo aver provato la sportiva e la adventure - nel corso del 2026 sapremo dirvi come vanno anche le nuove 703R (la naked) e 703T (la crossover stradale). Saranno loro a introdurre novità importanti come l'ABS Cornering o il Ride by Wire sulla gamma moto del colosso cinese. Ma oltre a loro, attenzione agli scooter che sempre più piacciono qui da noi. La gamma è totalmente rinnovata, dai 368 (incluso il best seller368G) beneficeranno dell'acceleratore elettronico, arriverano i piccoli e leggerissimi 125 ma anche nuovi top di gamma bicilindrici, tra questi spicca quello sportivo con telaio in alluminio che punta dritto ai performanti TMAX e Forza 750 (qui il nostro recente confronto). Ci riassume tutte le novità 2026 Margherita Bacci, Marketing e Comminication di Zontes.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2025