Zontes 703R 2026, il volto nuovo tra le nude entry level. Anche in versione A2!

Zontes 703R 2026 - Nel dilagare di moto cinesi sempre più interessanti, tra le nude entry level se n'erano viste finora relativamente poche. Nella nostra ultima comparativa era presente solo la CFMoto 675NK a tenere alta la bandiera della Repubblica Popolare. Le cose, però, stanno cambiando. A EICMA, Zontes ha presentato la 703R, che potremmo definire sinteticamente la sorella ''scarenata'' della sportiva 703RR. Il suo arrivo è previsto per la primavera 2026 in due versioni, piena potenza e A2; nessuna notizia si ha per ora riguardo il prezzo, che immaginiamo sarà invitante come quello degli altri modelli Zontes.

Zontes 703R: sorella della RR (ma con freni Nissn)

Con un peso di 191 kg in ordine di marcia e la sella a 820 mm da terra, la R condivide con la RR il motore (tre cilindri in linea di 699 cc capace di 95 CV e 74 Nm) e i componenti principali della ciclistica: telaio e forcellone in alluminio, sospensioni Marzocchi completamente regolabili, cerchi in alluminio di 17''. I freni, invece, sono Nissin anziché Brembo.

Altre sue caratteristiche sono il display TFT di 6,75 pollici dotato di tre interfacce tematiche, il serbatoio da 18 litri, le gomme di misura 120/70 e 180/55.

Zontes 703R, scheda tecnica

Motore Tre cilindri in linea fronte marcia, 699 cc Potenza massima 95 CV a 11.500 giri/min Coppia massima 74 Nm a 8.500 giri/min Interasse 1.450 mm Altezza sella 820 mm Peso in ordine di marcia 191 kg Capacità serbatoio 18 litri Cerchi di 17'' Misura gomme 120/70 - 180/55

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 04/11/2025