Zontes 125X: con leggerezza, sconfigge il traffico. La prova

Lo Zontes 125X è uno scooter compatto e maneggevole, consuma poco e con la "chicca" del telaio in alluminio è uno dei più interessanti della categoria

C'è uno scooter 125 che ha deciso di vincere la battaglia quotidiana con... leggerezza. Non fraintendete, lo Zontes 125X non prende la questione sottogamba, ma fa della sua leggerezza il suo punto di forza, o come piace dire a noi, il suo ''Cool Factor''. Il compatto scooter cinese introduce una soluzione tecnica unica nel segmento che, all'atto pratico, è ben più di una trovata di marketing. Ecco come com'è fatto e come si comporta su strada lo Zontes 125X.

Zontes 125X, lo scooter compatto ha un design sportivo

Un telaio che cambia le regole del gioco

Negli scooter 125 il telaio in tubi d'acciaio è quasi un dogma: economico, robusto, ma pesante. Zontes lo ha messo in discussione disegnando una struttura perimetrale interamente in lega di alluminio pressofuso, sviluppata insieme a Tayo. Il risultato è una scocca da appena 8,5 kg che, abbinata a componenti alleggeriti in tutta la moto (e lo si nota anche dai cerchi molto ''scaricati''), porta il peso complessivo a 117 kg odm: decine di chili in meno rispetto a molti rivali dello stesso segmento. Non è un dettaglio da scheda tecnica, è la base su cui si costituiscono tanti punti di forza del 125X.

Il resto della ciclistica è più tradizionale: forcella telescopica, coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico molla, impianto frenante con pinza assiale all'anteriore, cerchi da 14-13'' e ABS a doppio canale, dettaglio che può sembrare scontato ma non lo è

La leggerezza che si traduce in prestazioni (e consumi ridotti)

Zontes 125X, il motore è ai vertici della categoria per potenza e coppia

Come ben sappiamo, i 125 cc sono limitati nella potenza per legge, quindi diventa fondamentale ridurre il più possibile il peso per ottenere prestazioni brillanti, ma anche consumi contenuti. Zontes era già forte di una struttura leggera, ma anche in tema motore non si è accontentata di svolgere il compitino, almeno se si guarda ai valori riportati dalla scheda tecnica. Il monocilindrico raffreddato a liquido da 124,9 cc è capace di 14,9 CV e 13 Nm di coppia, valori in linea con la categoria e al limite consentito dalla patente A1. Ma, come detto, è il rapporto peso/potenza a fare la differenza: a parità di cavalli, uno scooter più leggero accelera con più prontezza, cambia direzione con meno sforzo e si inserisce in curva con una naturalezza che i rivali più pesanti non possono replicare. Ma non è tutto, perché uno scooter leggero sforza meno il motore, che di conseguenza risulterà meno assetato: Zontes dichiara un consumo di 2,6l/100km.

Sportivo, ma anche pratico e tech

Dal punto di vista estetico lo Zontes 125X si smarca subito dai classici scooter urbani da 125: le linee sono tese, quasi da naked, con un frontale dominato da un faro Full LED dal disegno grafico deciso, ben lontano dai fari tondi e anonimi a cui certi 125 ci hanno abituato. Un po' eccessivo? Forse, ma senz'altro riconoscibile

Zontes 125X, dettaglio dello strumento TFT.

Sul fronte dotazione lo scooter Zontes non lascia nulla al caso. Oltre al già citato ABS a doppio canale, sono presenti controllo di trazione TCS, sistema keyless con chiave a sensore, Start & Stop e porta USB-C, così come il cruscotto TFT a colori con connettività smartphone, mirroring della navigazione e gestione chiamate — funzioni che, va detto onestamente, in Italia non sempre sono pienamente operative al 100%. Buona anche la praticità, con un vano sottosella che promette di ospitare due caschi e un gancio porta-borsa sempre a disposizione. Le finiture, nel complesso, seguono la linea che Zontes ha già mostrato su altri modelli della gamma: materiali onesti per la fascia di prezzo, senza pretese premium ma con una cura nei dettagli — penso ai blocchetti manubrio ridisegnati — che smentisce parte dei pregiudizi ancora legati ai prodotti cinesi di questa fascia.

Scheda tecnica Zontes 125X

Motore Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido Cilindrata 124,9 cc Potenza massima 11 kW (14,9 CV) @ 8.700 rpm Coppia massima 13 Nm @ 6.500 rpm Alimentazione Iniezione elettronica, Euro 5+ Telaio Perimetrale in lega di alluminio pressofuso, 8,5 kg Peso in ordine di marcia 117 kg Capacità serbatoio 11 litri Vano sottosella Per 2 caschi integrali Freni A disco con ABS a doppio canale Sospensioni Forcella idraulica anteriore, doppio ammortizzatore posteriore Dotazioni Display TFT con connettività Bluetooth, keyless, controllo di trazione, illuminazione Full LED, Start & Stop, presa USB Colorazioni Black, Green

Leggerezza alla portata di tutti

Zontes 125X, in piega scende sveltissimo ma preciso

Dal punto di vista ergonomico, lo Zontes 125X mi ha ben impressionato fin da subito, ovvero nel manovrarlo da fermo in garage, facendomi spazio tra gli altri mezzi in prova, una pratica che spesso (anche a me che sono ben piazzato) richiede sforzi non indifferenti. Inutile dire che i suoi 117 kg mi sono sembrati quasi svanire. Gira quasi su se stesso, grazie all'ottimo raggio di sterzata, e metterlo sul cavalletto richiede la forza di un lombrico. Ma non è tutto, perchè rimane amichevole - e non solo per i più minuti - anche una volta in sella. Il piano seduta è a 770 mm da terra, una quota alla portata anche di chi non spicca per statura ma, al contrario di quanto accade solitamente con gli scooter compatti, di spazio a bordo ce n'è in abbondanza anche per chi è più strutturato. Ecco, a voler trovare una pecca, l'imbottitura non mi ha convito a pieno, ci sono competitor che accolgono in maniera più confortevole. Anche per il passeggero la situazione è buona, ma migliorabile, specialmente in merito alla conformazione dei maniglioni: qui forma sportiva batte funzione.

Scattante, ma dopo un po' di riscaldamento, e che comfort!

Con una scheda tecnica del genere, con peso ridotto all'osso e potenza al vertice della categoria, ero pronto a ''seminare il panico'' tra gli scooter di cilindrata superiore al semaforo... ma così non è stato, almeno non subito. Ci ho messo un po' a collegare che il piccolo monocilindrico era praticamente uscito dalla fabbrica, ma data un'occhiata alla leggibilissima strumentazione ho preso atto che lo Zontes 125X aveva bisogno di sgranchire un po' biella e pistone prima di mettersi in luce per le reali prestazioni. Dopo avero usato per qualche settimana, e messo qualche chilometro sotto le ruote, la situazione è sensibilmente migliorata. Ottimo lo spunto, così come la gestione della trasmissione: lo scooter è sportivo nell'aspetto e nel comportamento dinamico.

Zontes 125X, sul pavé non si scompone

A tal proposito... Non ho paura nel dire che tra gli scooter di pari cilindrata, questo Zontes sia uno dei più divertenti che io abbia mai provato nella mia carriera di tester. Agilissimo, ma allo stesso tempo preciso nel disegnare traiettorie. Con le dovute proporzioni (e senza scomodare mostri sacri della categoria), per coinvolgimento alla guida mi ha ricordato un TMAX in miniatura. Efficace ed equilibrato, proprio come il capostipite dei maxi scooter sportivi, che è si aggressivo e affilato, ma anche confortevole sulle buche. Anche in questo caso, con le dovute proporzioni, il 125X mi ha convinto in tema comfort su buche, dossi e pavè. Anche quando la situazione s'è fatta critica, giungendo al tampone di fondo corsa, la risposta degli ammortizzatori mi è sembrata tutto sommato gentile... ben più di tanti altri scooter di blasone e pedigree.

Tecnologia che convince, quasi sempre...

Zontes 125X, il motore ha prestazioni e consumi convincenti

Il quadro sembra perfetto, almeno fino a questo momento, specialmente se aggiungiamo alle ottime impressioni ottenute fin'ora anche consumi ridotti (2,9l/100km nel mio percorso di prova) una frenata convincente e aiuti alla guida ben tarati. Cosa non mi ha convinto? Il sistema Start&Stop è un po' pigro nelle ripartenze, tanto che dopo 3-4 semafori l'ho escluso per tutta la durata del test, anche se, lo ammetto non sono un grande amante di questa tecnologia a priori. E poi il vano sottosella, capiente per i caschi ma fin troppo sagomato, spesso lo zaino con il PC me lo sono ritrovato agganciato all'apposito sostengno nel retroscudo o sulle spalle. Diciamo che questo 125X, più che al professionista che cerca la massima praticità, strizza maggiormente l'occhio al giovane che vuole uno scooter sportivo con cui divertirsi tra le curve.

Zontes 125X verrà proposto in nero opaco o verde opaco all'interessante prezzo di 3.990 euro. Ci sono scooter più economici? Sì, ma sono in pochi (anzi, nessuno) ad offrire un pacchetto così completo di soluzioni tecniche, tecnologia, economia di gestione e piacere di guida. Ci conosciamo da poco, ma con questo 125X di Zontes c'è tanta sintonia.

VEDI ANCHE