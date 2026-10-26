ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026

ZXMoto presenta a EICMA 2026 la nuova 500F, una roadster sport rétro che riprende l’estetica delle motociclette giapponesi degli anni ’80 e ’90, reinterpretandola con soluzioni tecniche contemporanee.

Stile rétro e quattro cilindri

Il modello si rivolge sia ai motociclisti esperti sia a chi è alle prime armi e cerca una moto dal design classico e dalla guida intuitiva. Protagonista è il motorequattro cilindri in linea di 470 cc con distribuzione a doppio albero a camme, 16 valvole e raffreddamento a liquido.

ZXMoto: a EICMA 2026 debutta la 500F, una quattro cilindri in stile vintage

Motore e prestazioni

Il propulsore sviluppa 73,4 CV a 13.500 giri/min per una coppia massima di 48 Nm a 11.500 giri/min. La configurazione del motore punta a garantire una risposta pronta ai diversi regimi di utilizzo per una guida piacevole a ogni andatura. La velocità massima dichiarata raggiunge i 205 km/h. La ciclistica adotta un telaio a doppio trave in alluminio, abbinato a un forcellone in lega leggera. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 175 kg, mentre l’altezza della sella si ferma a 795 mm.

ZXMoto: la 500F ha un motore da oltre 73 CV e telaio a doppio trave in lega leggera

Freni e dotazione elettronica

L’impianto frenante comprende un doppio disco anteriore flottante da 300 mm con pinze ad attacco radiale e un disco posteriore da 220 mm. Sul fronte della sicurezza sono presenti ABS disinseribile e controllo di trazione disinseribile, oltre al monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). Completano la dotazione le due mappe motore, Eco e Sport, selezionabili in base alle esigenze di guida. La ZXMoto 500F arriverà dai concessionari nel corso del 2027.

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