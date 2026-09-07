ZXMoto 500RR: la baby superbike arriva in Europa

C'è stato un tempo in cui guidare una sportiva di piccola cilindrata con un motore quattro cilindri in linea non era una scelta stravagante. Bastava salire in sella, spalancare il gas e tirare le marce a regimi stratosferici, per sentirsi subito un pilota in qualifica. Poi la maggior parte dei costruttori ha fatto due conti, decidendo che i bicilindrici paralleli fossero una soluzione decisamente più logica ed economica sul piano industriale.

In Cina, però, qualcuno ha scelto di ignorare questa tendenza. La ZXMoto 500RR nasce proprio attorno a questa filosofia nostalgica ma modernizzata: un propulsore a quattro cilindri da 470 cc in grado di erogare 84 CV a 13.500 giri al minuto.

Dopo un debutto statico a EICMA 2025, aver presentato la moto sul mercato interno nel 2025 e consegnato i primi cento esemplari, la casa cinese ha ottenuto l'omologazione europea EU-WVTA. Un passaggio fondamentale che apre ufficialmente le porte alla commercializzazione del modello nei paesi dell'Unione Europea.

ZXMoto 500RR

Il confronto diretto con la Ninja ZX-4RR

Il riferimento più naturale sul mercato resta la Kawasaki Ninja ZX-4RR, ed è proprio da questo paragone che la proposta cino-orientale diventa interessante. La verdona di Akashi sfrutta un quattro cilindri più piccolo, da 399 cc, capace di sviluppare circa 80 CV. La ZXMoto si presenta quindi con un leggero vantaggio in termini di cubatura e di cavalleria, inseguendo la medesima ricetta fatta di regimi di rotazione elevati e cilindrate contenute.

Sul piano prestazionale, il quattro cilindri bialbero raffreddato a liquido da 84 CV eroga una coppia massima di 46 Nm a 11.500 giri. Il costruttore dichiara una velocità massima di circa 235 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,4 secondi, numeri decisamente vivaci per una moto che non raggiunge nemmeno il mezzo litro pieno di cilindrata.

ZXMoto 500RR

Ciclistica da superbike e l'incognita del prezzo

A fare impressione non è solo il motore, ma la scheda tecnica generale. Il peso in ordine di marcia si attesta sui 168 kg, abbinato a un telaio a traliccio in acciaio e a un raffinato forcellone monobraccio in alluminio. Il reparto sospensioni si affida a una forcella a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile, mentre l'impianto frenante sfoggia un doppio disco anteriore flottante da 300 mm con pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini. Non manca la gestione elettronica avanzata con ABS cornering integrato tramite piattaforma inerziale IMU a sei assi.

Le proporzioni non sono quelle di una moto d'accesso economica: l'altezza sella è posizionata a 800 mm e le coperture prevedono un pneumatico anteriore da 120 abbinato a un posteriore da 180, misure da vera supersportiva di razza. Il debutto in UK è imminente, a un prezzo in sterline equivalente a circa 6.900 euro, al cambio attuale

Se il prezzo di vendita in Italia sarà davvero così aggressivo, viene da pensare che ci volesse proprio la Cina per proporre sul mercato quel tipo di moto che magari oggi tanti sognano, ma lasciano in concessionaria per via dei prezzi inavvicinabili. Superato lo scoglio di una diffidenza ancora generalizzata, vuoi vedere che il rilancio delle medie supersportive partirà proprio da Pechino?

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