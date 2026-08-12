ZXMoto 820X, la nuova adventure cinese si prepara al debutto

ZXMoto è tra i marchi motociclistici cinesi in rapida crescita. Lo scorso anno, l'azienda aveva presentato a EICMA un prototipo della 820X, una nuova adventure. Adesso dai documenti di omologazione cinesi (dal solito sito del MIIT) emergono diversi dettagli della moto e da quanto appare, il modello di produzione presenterà precise differenze con il prototipo.

La nuova ZXMoto 820X

Mentre il prototipo presentava fari sovrapposti, la moto di produzione li posiziona uno accanto all'altro sotto un parabrezza molto più ampio, e presenta anche modifiche al serbatoio, al parafango anteriore e ai paramani. Una piastra paramotore in alluminio dall'aspetto molto più robusto sotto il motore a tre cilindri da 819 cc promette una maggiore versatilità, mentre sospensioni, telaio e freni sembrano essere gli stessi del modello presentato a EICMA dello scorso anno.

ZXMoto 820X

La moto è stata omologata sia con che senza le valigie laterali e superiori in metallo. Nella sua configurazione più semplice pesa 218 kg e può contare su di un motore da 116 CV. Il 3 cilindri deriva da quello della sportiva 820RR, ovviamente adattato al diverse utilizzo su di una moto adventure. Nella 820X, la potenza è comunque più che sufficiente a spingere la moto fino a una velocità massima di 220 km/h. Dai documenti di omologazione emerge che la moto può contare su di una ruota anteriore da 19 pollici con pneumatico 120/70 R19 abbinata a una posteriore da 17 pollici con pneumatico 170/60 R17. L'interasse è di 1575 mm.

ZXMoto 820X

Con le borse laterali e il bauletto in alluminio, il peso della moto sale a 235 kg. È probabile che ZXMoto presenti ufficialmente la moto prima al salone CIMA (China International Motorcycle Trade Exhibition) in Cina, con una presentazione mondiale prevista a EICMA 2026 di Milano a novembre, prima della sua commercializzazione nel 2027.

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