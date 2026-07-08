ZXMoto 820RR-R, ecco la nuova sportiva da 145 CV: e il prezzo...

ZXMoto, pur essendo un marchio relativamente nuovo, ha già fatto parlare di sé grazie a una serie di vittorie nel motorsport e precisamente nel WorldSSP. Adesso, l'azienda ha lanciato in Cina la sua moto stradale più potente di sempre. La 820RR-R è un'evoluzione della 820RR, la moto di serie che ha già portato Valentin Debise a sei vittorie nel WorldSSP nel 2026, tra cui due doppiette nei round portoghese e ceco.

Svelata ufficialmente lo scorso anno, adesso sta entrando in produzione e presto arriverà nelle concessionarie cinesi, in vista di un successivo lancio globale.

Specifiche tecniche

La nuova ZXMoto 820RR-R è una moto dalle caratteristiche molto interessanti. Utilizza lo stesso telaio in alluminio e il motore a tre cilindri da 819 cc della 820RR, ma beneficia di un rapporto di compressione più elevato (13,3:1, rispetto al 13,0:1) e di valvole in titanio al posto delle valvole in acciaio del modello standard. Le modifiche al propulsore hanno permesso di portare la potenza dai precedenti 135 CV ai 145 CV a 13.500 giri/min. La zona rossa inizia a 14.750 giri/min.

Il nuovo modello è più leggero della 820RR, grazie soprattutto alla presenza di nuovi cerchi in lega forgiati. La scheda tecnica parla anche di una nuova forcella KYB da 43 mm completamente regolabile e di un monoammortizzatore KYB, insieme a pinze Brembo M50 al posto delle pinze a quattro pistoncini Taisko della RR. Brembo fornisce anche la pompa freno e la pinza posteriore. La dotazione di elettronica prevede 5 modalità di guida, traction control e l'ABS sensibile all'angolo di piega.

ZXMoto 820RR-R è inoltre dotata di un display TFT da 6,2 pollici con sistema operativo Android, un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, un quickshifter bidirezionale, avviamento keyless e un ammortizzatore di sterzo.

Prezzo

In Cina, la nuova ZXMoto 820RR-R costa più o meno l'equivalente di 8.000 euro, quindi decisamente di più della 820RR ma molto di meno di una Yamaha YZF-R9.

Fonte: CycleWorld

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026