ZXMoto arriva in Italia, il nuovo marchio cinese sarà distribuito da Padana Sviluppo

Presto saranno comunicati i dettagli riguardanti la gamma modelli, i listini e le tempistiche di arrivo nelle concessionarie

Padana Sviluppo amplia la gamma di marchi di cui si occupa nel nostro Paese, offrendo servizi di importazione e distribuzione. L'azienda, infatti, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo pluriennale per l'importazione e la distruzione esclusiva sul nostro mercato dei prodotti a marchio ZXMoto.

ZXMoto 820RR, nuova supersportiva cinese presentata in tre versioni

Un nuovo marchio cinese arriva in Italia

ZXMoto è una giovane azienda cinese nata nel 2024 grazie alla passione per le moto del suo fondatore Zhang Xue, ex patron di Kove. La gamma di questo marchio spazia dalle sportive fino alle adventure e alle cross. I primi modelli di questa giovane azienda li abbiamo già viti a EICMA 2025. Punta di diamante la sportiva 820RR dotata di motore 3 cilindri 819 cc da 135 CV e per chi vuole di più c'è la versione 820RR-RS da 150 CV. Sempre tra le sportive c'è la 500RR con un 4 cilindri da 470 cc e potenza di 84 CV.

Andando avanti e facendo ulteriori esempi, per chi ama i modelli cross ci sono MX250 e 450, a cui si aggiungono le enduro ZX300 e ZX350.

Quali modelli vedremo in Italia?

Dovremo aspettare ancora un po' per sapere esattamente quali modelli ZXMoto arriveranno sul nostro mercato. Infatti, Padana Sviluppo fa sapere che presto comunicherà i dettagli riguardanti la gamma modelli, i listini e le tempistiche di arrivo nelle concessionarie delle moto del nuovo marchio cinese.

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