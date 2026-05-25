ZXMoto vuole farsi notare anche nell'off-road con MX250: specifiche tecniche e prezzo

ZXMoto è un giovane marchio di moto, nato da un'idea di Zhang Xue, fondatore ed ex CEO di Kove. Nonostante sia stato fondato nel 2024, questo marchio si è già messo in mostra nel mondo delle competizioni. ZXMoto è diventata infatti la prima azienda cinese a conquistare vittorie nel Campionato FIM WorldSSP. Adesso, c'è la volontà di espandersi nel segmento dell'off-road e per farlo punterà sulla nuova moto da cross MX250. In realtà, la moto era stata mostrata già a EICMA 2025 insieme alla MX450 ma all'epoca l'azienda aveva condiviso pochi dettagli.

Adesso, ZXMoto ha annunciato tutte le specifiche tecniche e il prezzo per il mercato interno e cioè quello cinese. Andiamo a scoprire più nei dettagli la nuova moto da cross.

ZXMoto MX250 in azione

ZXMoto MX250: le specifiche tecniche

Almeno sulla carta, la scheda tecnica sembra essere interessante. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico di 250 cc con un alesaggio di 79,0 mm con una corsa di 51,0 mm. Il rapporto di compressione, invece, è di 13,9:1. Unità che è quindi in grado di erogare circa 40 CV a 12.500 giri/min e una coppia di 27 Nm a 9.500 giri/min. Il motore è incastonato in un telaio tubolare in acciaio. Il peso complessivo della moto dichiarato è di circa 102 kg.

La ciclistica è affidata a sospensioni completamente regolabili KYB che offrono un'escursione di 305 mm sia all'anteriore che al posteriore. L'impianto frenante, invece, è composto da un disco anteriore da 260 mm con pinza a due pistoncini e da un disco posteriore da 240 mm con pinza a singolo pistoncino.

ZXMoto MX250, vista laterale

Prezzo

MX250 ha un prezzo in Cina attorno ai 31.000 yuan che al cambio sono circa 3.900 euro. La vedremo in futuro anche in Italia? ZXMoto sarà distribuita in Italia attraverso Padana Sviluppo. Presento quindi ne sapremo di più.

VEDI ANCHE