Nuova ZXMoto 600V: omologata in Cina con un design completamente rivisto

ZXMoto aveva presentato il prototipo della sua cruiser 600V lo scorso anno ad EICMA. Il modello di produzione è stato adesso omologato in Cina e sembra presentare diverse differenze. Infatti, se il prototipo sfoggiava uno stile da cruiser molto tradizionale, con coda corta, faro rotondo con cornice cromata e una carena minimale che lasciava a vista il telaio tubolare in acciaio, la versione di produzione presenta un look rivisto.

Come appare il modello di produzione

Innanzitutto, il design del faro è stato rivisto e adesso presenta una forma ottagonale ed è suddiviso in 4 segmenti. La parte superiore e inferiore ospitano rispettivamente gli abbaglianti e gli anabbaglianti, mentre gli elementi triangolari laterali fungono da luci diurne. Al di sopra del faro troviamo il cupolino fumè. Andando avanti, c'è un nuovo serbatoio da 18 litri più ampio e squadrato rispetto a quello visto sul prototipo. Nuova è anche la sella e c'è pure un nuovo parafango posteriore.

ZXMoto 600V

Anche i pannelli laterali sotto la sella sono nuovi e coprono i tubi del telaio precedentemente visibili e sotto al serbatoio troviamo una nuova copertura del radiatore.

Motore bicilindrico

Dal punto di vista tecnico, invece, il telaio è lo stesso, così come il motore bicilindrico a V da 578 cc di derivazione Loncin che eroga 44 kW (60 CV). Il nuovo documento di omologazione indica un peso a vuoto di 195 kg. Non rimane quindi che attendere il suo debutto ufficiale per scoprire tutte le sue precise specifiche tecniche. Appuntamento a EICMA 2026?

Fonte: Motor Cycles Australian

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