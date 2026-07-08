ZXMoto 820R, la nuova naked ch vuole conquistare il mercato

ZXMoto è un giovane marchio cinese che si sta facendo conoscere grazie alle sue affermazioni nel WorldSSP. L'azienda si sta dimostrando molto dinamica e adesso ha annunciato il debutto della nuova 820R, una naked che aveva presentato come prototipo lo scorso anno. Il nuovo modello sta entrando adesso in produzione e sta arrivando nelle concessionarie cinesi a un prezzo equivalente di circa 5.350 euro.

La base è quella della sportiva 820RR

Dal punto di vista tecnico, la nuova naked adotta la piattaforma della sportiva 820RR. Motore e telaio sono infatti i medesimi. Troviamo quindi un motore a tre cilindri in linea che eroga una potenza dichiarata di 135 CV a 12.000 giri al minuto. La dotazione di serie include pure un sistema keyless, un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e la piattaforma inerziale a sei assi (IMU).

Una data per il debutto sul mercato internazionale ancora non c'è. Tuttavia, il marchio cinese sta annunciando l'entrata in diversi mercati. Nel nostro Paese, per esempio, le sue moto saranno importate e commerializzate da Padana Sviluppo. Non rimane che attendere ma non possiamo non ricordare che tra le ultime novità c'è anche l'interessante 820RR-R da 145 CV, evoluzione più estrema della 820RR. Pure questo modello è atteso sui mercati globali.

Il fondatore di ZXMoto, Zhang Xue, già fondatore di Kove da cui si è separato nel 2024, punta molto sulla gamma 820. In Cina, su questi modelli è stata aggiunta una clausola insolita. Infatti, l'azienda si rifiuta di vendere queste moto a tutti i motociclisti con meno di un anno di esperienza.

Sia la nuova 820RR-R che la 820R vengono lanciate sul mercato con un avviso che si traduce in: ''Le motociclette della serie 820 sono troppo potenti per essere gestite dai principianti; per motivi di sicurezza, è vietato l'acquisto a motociclisti con meno di un anno di esperienza''. Si tratta di una scelta interessante. Non rimane che attendere novità su questa moto.

Fonte: CycleWorld

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026