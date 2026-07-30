Richard Hammond e il piede pesante: l’ex Top Gear di becca due multe in tre settimane

Richard Hammond, storico conduttore di Top Gear e The Grand Tour, si è ritagliato la sua bella dose di notorietà grazie alla bravura e all’innata simpatia. Ma per entrare nel cuore degli appassionati di auto bisogna dimostrare anche una certa capacità al volante. E Richard non si è mai tirato indietro, anche rischiando la pelle (leggi i retroscena delle trasmissioni di Hammond).

Too fast for you!

Oggi, che ha lasciato gli impegni con le trasmissioni televisive, gli è però rimasto il piede pesante che, purtroppo per lui, lo ha tradito sulle strade della sua Gran Bretagna. Infatti, Hammond si è dichiarato colpevole di due episodi di eccesso di velocità avvenuti nell'Herefordshire a distanza di meno di tre settimane l’uno dall’altro.

Richard Hammond (Hamster/Buttons) has been fined £999 after he was caught speeding twice in three weeks while driving his Porsche and Bentley



Fines: £333 & £666

Costs: £240

Victim surcharges: £532

⚡️Total: £1771



Fine: £999

⚡️666 (Mirror)

⚡️999 = 27 = 9*



Porsche = 39 = 12 =… pic.twitter.com/se4VSzMgLB — Codey369 (@Codeym369) July 28, 2026

Due episodi con Porsche e Bentley

La notizia, riportata dal magazine Worcester News, riguarda due diverse vetture: una Porsche Taycan Cross Turismo e una Bentley Continental GTC. L’ex volto della TV britannica è stato fermato una prima volta mentre viaggiava a 68 mph (109 km/h) in un tratto con limite di 50 mph (80 km/h) e, circa venti giorni dopo, è stato nuovamente rilevato a 82 mph (132 km/h) su una strada soggetta a una velocità massima di 70 mph (113 km/h).

L'intervento della polizia e il procedimento

La polizia di West Mercia ha avviato il procedimento per entrambe le violazioni. Secondo gli atti processuali, le notifiche iniziali inviate a diversi indirizzi non sono state recapitate con successo, prima che Hammond venisse raggiunto nella sua abitazione in Galles, dove risultano registrati più di 30 veicoli. Le accuse relative alla mancata identificazione del conducente sono state successivamente ritirate dopo che la difesa ha sostenuto che Hammond aveva risposto tramite posta prioritaria identificandosi al volante.

Le sanzioni decise dal tribunale

Il tribunale di Telford ha inflitto a Hammond sette punti di penalità sulla patente. Oltre ai punti, il presentatore ha ricevuto multe e altre sanzioni economiche: alla sanzione principale si sono aggiunti costi processuali e contributi previsti dalla normativa britannica, per un importo complessivo di 1,771 sterline (circa 2.065 euro). Il caso conferma quanto riportato dalle autorità e dagli atti giudiziari, senza modificare i fatti emersi durante il procedimento.

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