Jeremy Clarkson svela l'ultimo segreto di Top Gear: chi era Stig

Jeremy Clarkson vuota il sacco e rivela il nome del pilota che per ultimo ha interpretato The Stig nello show Top Gear

Come tutti sanno, almento in un'occasione è stato Michail Schumacher a vestire i panni di The Stig, ed è altrettanto cosa nota che, nel corso delle stagioni, nei panni del pilota mascherato della trasmissione Top Gear si sia celato per molto tempo l'inglese Ben Collins. Ma prima - e soprattutto dopo - Ben Collins, altri due piloti hanno interpretato il leggendario personaggio protagonista degli hot lap sul circuito di Dunsfold. L'ultimo è rimasto segreto finché Jeremy Clarkson, dopo la messa in onda dell'ultima puntata di The Grand Tour, ha finalmente vuotato il sacco.

LO SAPEVI O NO? The Stig era una presenza fissa dello show della BBC “Top Gear” quando a presentarlo era il trio originale composto da Clarkson, appunto, insieme con James May e Richard Hammond, e ha continuato a comparire anche nelle versioni successive con conduttori come Matt LeBlanc e Chris Harris. Il primo a interpretarlo, forse lo hai già sentito dire, è stato Perry McCarthy, che ha indossato il casco nero nel 2002 e 2003, prima che la sua identità fosse rivelata da un tabloid britannico e il personaggio fosse eliminato. Dal 2003, The Stig bianco è apparso sugli schermi con il pilota di auto da turismo Ben Collins che ha interpretato il personaggio per sette anni. Tuttavia, Collins ha deciso di rivelare la sua identità quando ha voluto pubblicare un libro sulla sua carriera e sul periodo trascorso a Top Gear, e in seguito a questa rivelazione è stato presto allontanato dallo show.

VEDI ANCHE

Porsche 962: il video con l'interprete di The Stig, Ben Collins

SILENZIO, PARLA CLARKSON Dal 2010, un altro pilota ha ricoperto il ruolo di The Stig, apparendo negli episodi presentati da Clarkson e i suoi sodali, così come in quelli condotti da Harris, Paddy McGuinness e Freddie Flintoff, con cui la serie si è definitiovamente conclusa. “Il primo Stig era Perry McCarthy, seguito da Ben Collins, seguito da Phil Keen. Non c’è un ‘Top Gear’ attuale, quindi non c’è uno Stig attuale, ma l’ultimo era Phil Keen”, ha ricapitolato Clarkson davanti al pubblico in una chiacchierata dal suo pub preferito. Ecco svelato l'ultimo segreto di Top Gear.

🏆 Our final award of the afternoon goes to @BarwellMotorSpt's @philkeenracing who was named GT3's @Sunoco_UK Fastest Driver of the Year! 🚗💨 pic.twitter.com/tPqHdlINFI — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) November 24, 2017

KEEN, CHI ERA COSTUI? Nel caso non lo sapessi, Keen è considerato il pilota di maggior successo nella storia della serie British GT, avendo ottenuto 24 vittorie, 16 pole position e una vittoria del campionato nel 2009. Inglese pure lui, Keen ha anche partecipato alla European Le Mans Series, guidando nella classe LMGT3, in cui ha finora ottenuto due piazzamenti tra i primi 10 quest’anno. Cosa significhi questa rivelazione per il futuro di Keen resta da vedere, ma di sicuro non gli dispiacerà la notorietà mondiale che gli darà aver interpretato questo ruolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/09/2024