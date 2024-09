Ex conduttore di Top Gear vuota il sacco

Chris Harris, ex conduttore di Top Gear, ha rilasciato ai microfoni di Joe Rogan un'intervista che potrebbe sollevare un polverone. Il conduttore, espertissimo pilota, è intervenuto sull'incidente che è quasi costato la vita al co-conduttore Andrew ''Freddie'' Flintoff, dicendo che già tre mesi prima del fattaccio averva avvertito la BBC di una situazione insostenibile. Lo show stava percorrendo una strada pericolosa: se avessero continuato a ricercare stunt sempre più arditi - e stupidi - qualcuno avrebbe finito per farsi molto male, o sarebbe rimasto ucciso, dice Chris Harris. Il tutto per una sorta di braccio di ferro con la trasmissione The Grand Tour di Amazon, condotta dal mitico trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, dopo che la BBC aveva licenziato Clarkson. Guarda l'intervista integrale nel video qui sotto, se sei curioso: ci sono interessanti rivelazioni anche sullo show Fear Factor.

VEDI ANCHE

FERITO IL CONDUTTORE, UCCISO IL PROGRAMMA Secondo quanto dice Harris, la BBC minimizzò e non prese provvedimenti, con le conseguenze che tutti conosciamo: ''Fearless Fred'', come era soprannominato, si ribaltò alla guida di una Morgan a tre ruote e priva di tetto, riportando serissime ferite la cui reale entità non è mai stata chiarita del tutto. Dopo un'iniziale sospensione, l'emittente decise di cancellare del tutto lo show Top Gear. In Italia, gli avvertimenti inascoltati di Harris susciterebbero un vespaio di polemiche. Chissà se gli inglesi accoglieranno l'intervista con il loro proverbiale aplomb?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/09/2024