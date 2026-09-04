ZXMoto lavora a un sorprendente V5: il motore potrebbe arrivare prima in pista

Honda sta lavorando su di un nuovo motore con un frazionamento particolare. Si tratta di un V3 che si caratterizza per una scelta tecnica specifica e cioè la presenza di un compressore elettrico. Quindi, sebbene un V3 in casa Honda possa sembrare una scelta insolita, c'è una motivazione tecnica ben specifica dato che dispone di quello che chiama E-Compressor che porta vantaggi chiari. Honda afferma che il motore da 900 cc può offrire prestazioni paragonabili a quelle di un motore da 1.200 cc, pur rispettando le più recenti normative sulle emissioni.

Perché citiamo Honda? C'è un'altra casa motociclistica che ha annunciato di stare lavorando su di un motore inedito e sicuramente particolare. Si tratta di ZXMoto. Il fondatore Zhang Xue ha confermato che la sua azienda è al lavoro su di un V5 con una cilindrata di circa 1.000 cc. L'obiettivo finale è quello di integrarlo in una motocicletta di serie ad alte prestazioni. Non si tratta quindi di speculazioni dato che la notizia arriva direttamente dal numero uno dell'azienda.

Prima di integrarlo in un modello di produzione, Xue vorrebbe portare il nuovo motore in gara. A quanto pare il 2028 è l'anno previsto per il debutto.

Cosa sappiamo?

Al momento non ci sono molte informazioni concrete e Xue non ha ancora rivelato dati definitivi su potenza, dimensioni o persino un nome ufficiale per la moto che disporrà del nuovo motore. Alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina parlano di una cilindrata di circa 1.100 cc e una potenza superiore a 210 CV, ma per ora questi dati vanno considerati solo come speculazioni.

Perché un V5?

Non ci sarebbe una reale necessità dato che con un 4 cilindri si possono realizzare moto ad altissime prestazioni. Passare a un motore a cinque cilindri non è quindi una soluzione facile, né ovvia, per ottenere maggiore potenza. Sicuramente c'è la volontà di attirare l'attenzione ma un'architettura V5 permette comunque di sperimentare alcune scelte tecniche che potrebbero portare una serie di vantaggi. Di contro, un 5 cilindri è molto più complesso di un 4 cilindri.

Non rimane che attendere novità per capire esattamente il contorni del progetto di ZXMoto.

Fonte: Visodown

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