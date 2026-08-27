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Svelata la ZXMoto 820X ADV: cosa significa quella X in più?

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3 ore fa - ZXMoto 820X ADV: la nuova enduro tre cilindri da 117 CV

Foto e dettagli della nuova ZXMoto 820X ADV: motore 3 cilindri da 117 CV, sospensioni elettroniche e prezzo contenuto. Le novità
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Il marchio cinese ZXMoto torna a far parlare di sé grazie alle prime immagini circolate in rete di una nuova maxi enduro: la 820X ADV. Guarda bene le linee: si tratta a tutti gli effetti di un'evoluzione della 820 ADV vista a EICMA verso la fine del 2025, a cui i tecnici hanno aggiunto la lettera X per contrassegnare una serie di modifiche più estetiche che di sostanza (almeno così pare).

Frontale rivisto e ciclistica confermata

La novità principale salta subito all'occhio guardando la vista frontale. Il proiettore a LED con elementi sovrapposti visto sul concept (qui sotto) lascia spazio a un faro completamente ridisegnato, con una firma luminosa decisamente più affilata e aggressiva.

Eccezione fatta per la maschera anteriore, il resto della moto sembra mantenere inalterata l'ossatura originale. Telaio principale, telaietto posteriore, motore e componenti della ciclistica rimangono quelli già apprezzati sulla versione di partenza.

ZXMoto 820 ADV: la nuova Adventure cinese a EICMA 2025

Tre cilindri da 117 CV e tecnologia da prima della classe

Sotto le plastiche trovi un motore tre cilindri in linea da 818 cc, accreditato di una potenza massima attorno ai 117 CV. Una cavalleria importante, abbinata a una dotazione elettronica che di solito si vede su modelli di segmento superiore.

Sulla scheda tecnica della 820 ADV figurano infatti chicche come il cruise control adattivo, le sospensioni elettroniche, la frizione elettronica E-clutch e perfino due videocamere integrate (una davanti e una dietro) per la registrazione dei viaggi.

Prezzo contenuto e sbarco in Europa

Di fronte a un pacchetto accessori di questo livello verrebbe da pensare a un prezzo di listino da capogiro. Trattandosi di un modello di produzione cinese, però, il conto finale potrebbe essere decisamente più contenuto del previsto. Le prime indiscrezioni che arrivano dalla Cina parlano di una cifra attorno ai 6.100 euro, valore che andrà naturalmente ritoccato verso l'alto una volta calcolate le spese d'importazione e le tasse per i mercati occidentali.

Considerata la fame mai satura di adventure bike di media e grande cilindrata alle nostre latitudini, ci sono tutti i presupposti per vederla arrivare presto anche nei concessionari europei.

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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