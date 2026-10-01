ZXMoto 250T ADV, lo scooter 250 cc che vuole cambiare le regole

ZXMoto è tra i marchi protagonisti al CIMA Motor 2026, il salone dedicato alle moto più importante della Cina. L'azienda ha infatti svelato la nuova ZXMoto 250T ADV. Si tratta di uno scooter, ancora un concept in realtà, dotato di un motore bicilindrico con una cilindrata di 250 cc.

Uno scooter con caratteristiche tecniche particolari

Rispetto ad altri modelli di pari categoria, il motore non è montato sul forcellone, ma è posizionato al centro del telaio come modelli di ben altra caratura come, ad esempio, il T-Max di Yamaha. Insomma, si distingue per una struttura significativamente diversa dai tipici scooter. Sebbene utilizzi un CVT, la trasmissione finale è a catena anziché a cinghia.

ZXMOTO 250T ADV

Andando avanti a parlare delle sue caratteristiche, il nuovo scooter di ZXMoto è dotato di forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati, monoammortizzatore, cerchi da 15 pollici all'anteriore e da 14 pollici al posteriore, ABS a doppio canale, controllo di trazione e quadro strumenti TFT.

A quanto pare, la dotazione del modello di produzione sarà ancora più raffinata dato che ZXMoto afferma che la nuova 250T ADV disporrà pure di funzionalità come l'acceleratore elettronico e il cruise control. Insomma, dotazioni da modello da ben altra categoria. Le foto mostrano il prototipo che nella versione finale potrebbe comunque presentare alcune differenze estetiche come ricorda la casa motociclistica.

ZXMOTO 250T ADV

Non ci sono nemmeno troppi dettagli sul motore. Si parla di potenze comprese tra 27 e 32 CV ma un dato ufficiale per il momento non c'è ancora.

Quando arriva?

Bisognerà pazientare un po' perché il lancio è atteso a luglio 2027, almeno in Cina. Arriverà pure in Europa? Non lo sappiamo ancora e non è nemmeno detto che proponga le medesime specifiche tecniche e dotazioni. Ci sarà comunque modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, il prezzo potrebbe essere di oltre 20.000 yuan che al cambio sono circa 2.650 euro. Dovesse arrivare da noi, ovviamente costerebbe molto di più ma il listino dovrebbe comunque rimanere competitivo.

Fonte: GreatBiker

VEDI ANCHE

Tags