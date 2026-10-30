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Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, a EICMA la maxi enduro festeggia i 90 anni del marchio

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56 minuti fa - Livrea bianca e rossa, cerchi dorati e tris di valigie di serie.

La versione speciale arriverà nel 2027 con dotazione completa. La X-Cape 1200 con il V2 da 129 CV costa 12.990 euro.
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Moto Morini compie 90 anni e li festeggia con una versione speciale della X-Cape 1200. Nel 2027, infatti, la gamma della X-Cape 1200, l’ammiraglia adventure del marchio, si allargherà con la versione Anniversary, che celebra la storia della Casa con una grafica dedicata alle date 1937-2027 e una dotazione completa di serie. Prezzo e disponibilità saranno comunicati più avanti. La X-Cape 1200 di oggi resta in listino a 12.990 euro franco concessionario, nei colori Artic White, Energy Red e Viper Black.

Bianca, rossa e con i cerchi dorati

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, la livrea celebrativa

A distinguere la Anniversary è prima di tutto la livrea. Oltre al logo celebrativo sulle fiancate, per la prima volta la X-Cape 1200 si può avere con uno schema bicolore bianco e rosso, che secondo Moto Morini mette in risalto i volumi scolpiti della carrozzeria. I cerchi a raggi sono dorati. La dotazione è completa e comprende un tris di valigie, un parabrezza più alto, le barre paramotore e un paracoppa specifico in alluminio. È una configurazione pensata per i viaggi lunghi e i percorsi più avventurosi.

Un V2 da 129 CV progettato in Italia

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, la versione celebrativa

La X-Cape 1200 è stata progettata e sviluppata in Italia dal Centro Stile e dal reparto ricerca e sviluppo di Moto Morini. Il motore è il V2 Corsa Corta EVO di 1.187 cc, un bicilindrico a V di 87 gradi raffreddato a liquido, con alesaggio di 107 mm e corsa di 66 mm, rapporto di compressione di 12,3:1 e iniezione Magneti Marelli. Eroga 129 CV (95 kW) a 8.750 giri e 106 Nm di coppia a 7.000 giri, ed è omologato Euro 5+. Secondo il costruttore ha una risposta piena già ai bassi regimi e un’erogazione progressiva. La velocità massima è di 220 km/h. Ci sono tre mappe motore, il quickshifter bidirezionale per cambiare marcia senza frizione sia in salita sia in scalata, e la frizione antisaltellamento.

Ciclistica Kayaba e Brembo

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, il frontale

Il telaio è misto in alluminio e acciaio e il forcellone è in alluminio. Le sospensioni sono Kayaba, con una forcella a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore con leveraggio progressivo e regolazione del precarico a distanza, entrambi con 180 mm di escursione. I cerchi a raggi tangenziali con canale in lega misurano 19” davanti e 17” dietro e montano pneumatici Pirelli Scorpion Trail 3 nelle misure 120/70-R19 e 170/60-R17. I freni sono Brembo, con doppio disco anteriore da 320 mm e pinze monoblocco e un disco posteriore da 280 mm. L’ABS è un Bosch Cornering, che funziona anche in piega e si può disattivare nella modalità off-road. Il controllo di trazione ha tre livelli e si può disinserire. C’è anche il controllo della pressione degli pneumatici.

Telecamera, radar e riscaldamento

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, il retro

La dotazione per viaggiare è ricca. Il display TFT da 7'' integra il navigatore, senza bisogno di dispositivi esterni. Ci sono sella e manopole riscaldate, paramani, cruise control, parabrezza regolabile, cavalletto centrale e due prese di ricarica, una USB e una USB-C. La X-Cape 1200 monta anche una telecamera anteriore per registrare il viaggio, i fari che illuminano l’interno della curva e un radar posteriore che controlla gli angoli ciechi e segnala i veicoli durante i sorpassi e i cambi di corsia. Anche il passeggero ha la sua parte. La posizione tra sella, pedane e maniglione è pensata per il comfort sui lunghi tragitti, e il maniglione posteriore in alluminio è integrato con la piastra portapacchi.

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    Daniele Di Geronimo
    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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