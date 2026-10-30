Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, a EICMA la maxi enduro festeggia i 90 anni del marchio

Moto Morini compie 90 anni e li festeggia con una versione speciale della X-Cape 1200. Nel 2027, infatti, la gamma della X-Cape 1200, l’ammiraglia adventure del marchio, si allargherà con la versione Anniversary, che celebra la storia della Casa con una grafica dedicata alle date 1937-2027 e una dotazione completa di serie. Prezzo e disponibilità saranno comunicati più avanti. La X-Cape 1200 di oggi resta in listino a 12.990 euro franco concessionario, nei colori Artic White, Energy Red e Viper Black.

Bianca, rossa e con i cerchi dorati

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, la livrea celebrativa

A distinguere la Anniversary è prima di tutto la livrea. Oltre al logo celebrativo sulle fiancate, per la prima volta la X-Cape 1200 si può avere con uno schema bicolore bianco e rosso, che secondo Moto Morini mette in risalto i volumi scolpiti della carrozzeria. I cerchi a raggi sono dorati. La dotazione è completa e comprende un tris di valigie, un parabrezza più alto, le barre paramotore e un paracoppa specifico in alluminio. È una configurazione pensata per i viaggi lunghi e i percorsi più avventurosi.

Un V2 da 129 CV progettato in Italia

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, la versione celebrativa

La X-Cape 1200 è stata progettata e sviluppata in Italia dal Centro Stile e dal reparto ricerca e sviluppo di Moto Morini. Il motore è il V2 Corsa Corta EVO di 1.187 cc, un bicilindrico a V di 87 gradi raffreddato a liquido, con alesaggio di 107 mm e corsa di 66 mm, rapporto di compressione di 12,3:1 e iniezione Magneti Marelli. Eroga 129 CV (95 kW) a 8.750 giri e 106 Nm di coppia a 7.000 giri, ed è omologato Euro 5+. Secondo il costruttore ha una risposta piena già ai bassi regimi e un’erogazione progressiva. La velocità massima è di 220 km/h. Ci sono tre mappe motore, il quickshifter bidirezionale per cambiare marcia senza frizione sia in salita sia in scalata, e la frizione antisaltellamento.

Ciclistica Kayaba e Brembo

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, il frontale

Il telaio è misto in alluminio e acciaio e il forcellone è in alluminio. Le sospensioni sono Kayaba, con una forcella a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore con leveraggio progressivo e regolazione del precarico a distanza, entrambi con 180 mm di escursione. I cerchi a raggi tangenziali con canale in lega misurano 19” davanti e 17” dietro e montano pneumatici Pirelli Scorpion Trail 3 nelle misure 120/70-R19 e 170/60-R17. I freni sono Brembo, con doppio disco anteriore da 320 mm e pinze monoblocco e un disco posteriore da 280 mm. L’ABS è un Bosch Cornering, che funziona anche in piega e si può disattivare nella modalità off-road. Il controllo di trazione ha tre livelli e si può disinserire. C’è anche il controllo della pressione degli pneumatici.

Telecamera, radar e riscaldamento

Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary, il retro

La dotazione per viaggiare è ricca. Il display TFT da 7'' integra il navigatore, senza bisogno di dispositivi esterni. Ci sono sella e manopole riscaldate, paramani, cruise control, parabrezza regolabile, cavalletto centrale e due prese di ricarica, una USB e una USB-C. La X-Cape 1200 monta anche una telecamera anteriore per registrare il viaggio, i fari che illuminano l’interno della curva e un radar posteriore che controlla gli angoli ciechi e segnala i veicoli durante i sorpassi e i cambi di corsia. Anche il passeggero ha la sua parte. La posizione tra sella, pedane e maniglione è pensata per il comfort sui lunghi tragitti, e il maniglione posteriore in alluminio è integrato con la piastra portapacchi.

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