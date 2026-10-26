ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo

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ZXMoto 500RR fa il suo debutto a EICMA 2026 con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento delle sportive di media cilindrata, andando a confrontarsi direttamente con modelli del calibro della Ninja ZX-4R. Il nuovo modello del marchio cinese punta a offrire un perfetto equilibrio tra reattività di guida, usabilità quotidiana e divertimento in pista.
Un cuore a 4 cilindri
Il cuore pulsante della nuova ZXMoto 500RR è un motore 4 cilindri di 470 cc raffreddato a liquido, ottimizzato per garantire, secondo l'azienda, un'erogazione di potenza lineare, fluida e consistente a ogni regime. I numeri di questa unità sono molto interessanti.
La potenza massima è di 83 CV (62 kW) a 13.500 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 46 Nm a 11.500 giri/min. Il motore adotta tecnologie sofisticate. Per esempio, abbiamo pistoni forgiati con rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon), cilindri con trattamento ceramico, bielle con pre-frattura (fracture-split) e alberi a camme in acciaio legato per ridurre gli attriti interni e garantire la massima affidabilità.
La sportiva adotta poi la frizione antisaltellamento Slipper Clutch. Il 4 cilindri della nuova ZXMoto 500RR dispone di un airbox con presa d'aria frontale dinamica. Superati i 160 km/h, il motore guadagna 2 CV extra. La velocità massima raggiunge i 235 km/h.
Ciclistica da pista
Per garantire le migliori prestazioni, ZXMoto ha lavorato molto sulla riduzione del peso e il risultato è una moto che sulla bilancia fa segnare un peso in ordina di marcia pari a 168 kg. La sportiva può quindi contare su di un rapporto potenza/peso di 0,37 CV/kg a secco.
Questo risultato è stato possibile grazie all'impiego diffuso di componenti in lega d'alluminio e magnesio, tra cui la piastre di sterzo e le pedane, i cerchi a razze cave e il forcellone monobraccio posteriore.
Parlano strettamente della ciclistica, davanti abbiamo una forcella a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile (precarico, estensione, compressione). Dietro, invece, troviamo un monoammortizzatore centrale completamente regolabile montato su forcellone monobraccio.
L'impianto frenante della nuova ZXMoto 500RR è composto all'anteriore da un doppio disco flottante da 300 mm con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini contrapposti e pompa radiale direct-push. Al posteriore, invece, c'è un disco da 220 mm con pinza a 2 pistoncini.
Cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici CST S5 semi-slick nelle misure 120/70 ZR17 (anteriore) e 180/55 ZR17 (posteriore).
Elettronica
Completa la dotazione di elettronica, grazie alla presenza di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che monitora costantemente l'assetto del veicolo.
Presenti innanzitutto il controllo di trazione e l'ABS cornering regolabili su più livelli, con 3 modalità preimpostate (Beginner, Street, Sport) e 2 modalità personalizzabili, per un totale di 27 combinazioni.
Non manca nemmeno il cambio elettronico con Quick Shift bidirezionale. La dotazione di serie include pure una serie di funzioni pensate per la pista tra cui Launch Control per partenze da fermo, registrazione dei tempi sul giro (Lap Time), rilevamento dell'angolo di piega (Lean Angle) e telemetria delle accelerazioni (0-100 km/h).
Sul fronte della connettività, la sportiva include il modulo smart T-BOX integrato con l'app ZXMOTO. Il display digitale permette la navigazione mirror/projection, il monitoraggio dello stato della moto in tempo reale, aggiornamenti software OTA e la registrazione dei dati di viaggio.
Completano la dotazione di serie della moto la presa di ricarica per dispositivi elettronici, l'ammortizzatore di sterzo di serie e l'interruttore di sicurezza sul cavalletto laterale.
Grande attenzione all'aerodinamica
ZXMoto 500RR si riconosce per disporre di linee affilate e per un'attenta ricerca aerodinamica.
Per esempio, le appendici alari frontali generano carico aerodinamico, stabilizzando l'avantreno e incrementando il grip della ruota anteriore nei curvoni veloci. Si parla di fino a 5 kg di carico a 200 km/h.
Disponibilità e prezzo
Nuova ZXMoto 500RR sarà disponibile a partire da gennaio 2027 nei colori verde e nero. Il prezzo? Decisamente interessante visto che si parla di 6.600 euro.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).