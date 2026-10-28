Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto

Il nuovo Piaggio Typhoon debutta a EICMA 2026 con quattro colorazioni, motore monocilindrico da 10,6 CV e sistema di frenata CBS

Torna il Piaggio Typhoon. Negli anni '90 questo scooter (nato come Gilera Typhoon) cambiò il modo di muoversi in città. Look sportivo ma con la possibilità di affrontare senza grossi problemi anche leggeri sterrati. Adesso, a EICMA 2026, Piaggio riporta in vita questa icona della mobilità urbana, offrendo ancora tutte quelle qualità che hanno contraddistinto il modello originale.

Torna il Typhoon

Gli obiettivi di Piaggio per il ritorno del Typhoon erano molto chiari e cioè leggerezza, robustezza, sicurezza, prestazioni brillanti, estrema facilità di guida ed economicità di esercizio.

Piaggio Typhoon

Il look rivede in chiave moderna quello originale mantenendo alcuni tratti caratteristici come il frontale a ''becco d'anatra'', lo scudo protettivo e filante e le grandi ruote.

Dal punto di vista tecnico, troviamo un telaio in tubi di acciaio ad alta resistenza. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico di 124 cc a 4 tempi ovviamente omologato Euro 5+ in grado di erogare 7,8 kW (10,6 CV) a 7.400 giri al minuto e una coppia di 10,4 Nm a 6.200 giri al minuto.

Piaggio Typhoon

Per quanto riguarda invece la ciclistica, lo scooter fa affidamento davanti su di una forcella telescopica idraulica, corsa 68 mm, mentre dietro è presente un monoammortizzatore idraulico, molla precaricabile e regolabile su 4 posizioni.

Il comparto frenante prevede un sistema CBS – Combined Braking System, che ripartisce la forza frenante sulle due ruote. Davanti c'è un disco da 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino, mente dietro un freno a tamburo da 140 mm. Cerchi da 14 pollici con pneumatici tubeless 120/70 sia davanti e sia dietro.

Come il modello originale, anche quello nuovo propone una grande pedana piatta che rende la guida più comoda e pratica dato che consente di portare in tutta facilità una borsa o uno zaino, grazie anche al gancio di sicurezza nel controscudo.

Piaggio Typhoon

Nel nuovo Piaggio Typhoon non può nemmeno mancare una moderna strumentazione digitale con uno schermo TFT e connettività smartphone grazie al sistema Piaggio MIA.

Colori e prezzi

Piaggio Typhoon sarà disponibile in 4 colorazioni: Nero Monsone, Bianco Boreale, Griglio Scirocco e Blu Oceano. Il prezzo non è stato ancora comunicato ma Piaggio parla di un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

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