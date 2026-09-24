Piaggio Beverly, ultimi giorni per avere 800 euro di vantaggi e interessi zero: la prima rata a gennaio 2027

Beverly 310 da 5.100 euro con il bonus e finanziamento a tasso zero. Ma tra spese e istruttoria il TAEG sale al 7,13%.

Dopo le offerte di quest’estate Piaggio torna a proporre in offerta la gamma Beverly. L’offerta, valida fino a fine mese, prevede 800 euro di vantaggi, finanziamento a interessi zero (TAN 0,00%, TAEG 7,13%) e la prima rata da pagare a gennaio 2027. L’offerta vale per i veicoli immatricolati entro il 30 settembre 2026 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa.

I prezzi con il bonus

Promo Piaggio Beverly

Il prezzo di listino consigliato, franco concessionario, è di 5.900 euro per la Beverly 310. Con il bonus scende a 5.100 euro. La Beverly S 310 passa da 6.000 a 5.200 euro, la Beverly 25th Anniversary 310 da 6.100 a 5.300 euro e la Beverly 400 da 6.900 a 6.100 euro. I colori disponibili sono Bianco Luna e Nero Cosmo per la 310 e per la 400. La S ha cinque tinte: Grigio Mercurio, Verde Jungle, Nero Meteora, Blu Lapis e Blu Zaffiro. La 25th Anniversary è solo Grigio 25th anniversary.

Come si possono usare gli 800 euro

Il bonus non è uno sconto secco. Piaggio lo riconosce in più modi, anche combinati: come contributo sul prezzo di listino consigliato della gamma Beverly Euro5+, come sconto sull’acquisto di accessori originali o di abbigliamento coordinato con il veicolo, come abbuono delle spese di immatricolazione. Si può usare anche per valorizzare il proprio usato. Non è cumulabile con altre promozioni del concessionario. Per un preventivo personalizzato Piaggio invita a fissare un appuntamento in concessionaria. L’esempio proposto da Piaggio riguarda la Beverly 310 a 5.900 euro. Con un anticipo di 1.656 euro il credito è di 4.244 euro, da restituire in 36 rate mensili da 129 euro. Il totale dovuto dal consumatore è di 4.795,61 euro.

Il TAN è zero, fisso, ma le spese restano: 400 euro di istruttoria, 3,75 euro a rata per l’incasso in addebito diretto, 1 euro per la lettera di conferma, 1 euro a comunicazione annuale e 11,61 euro di imposta sostitutiva. Anche il TAEG, al 7,13%, è fisso. Sommando anticipo e totale dovuto si arriva a 6.451,61 euro, cioè 551,61 euro in più del listino. L’esempio non tiene conto del bonus da 800 euro.

L’alternativa DreamRide Classic

Chi preferisce può scegliere DreamRide Classic, una delle soluzioni finanziarie studiate dal Gruppo Piaggio: 36 rate da 160 euro (TAN 3,49%, TAEG 10,49%, entrambi fissi). Nell’esempio ufficiale l’anticipo è di 840 euro, il credito di 5.060 euro e la rata di 159,09 euro. Gli interessi valgono 297,24 euro, l’istruttoria 370, l’imposta sostitutiva 13,57. A queste voci si aggiungono 3,75 euro a rata per l’incasso, 1 euro per la lettera di conferma e 1 euro a comunicazione annuale. Il totale dovuto è di 5.879,81 euro, per un esborso complessivo di 6.719,81 euro. Fra i due esempi la formula a tasso zero costa 268,20 euro in meno, ma richiede 816 euro di anticipo in più. Entrambe sono subordinate all’approvazione di Santander Consumer Bank. Le condizioni sono nelle «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori», disponibili in concessionaria e sul sito di Santander Consumer.

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